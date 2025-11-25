Evita extorsiones; los únicos policías que pueden multar en Edomex según el nuevo Reglamento de Tránsito

Después de varias semanas de polémica oficialmente entró en vigor el nuevo Reglamento de Tránsito del Estado de México (Edomex), por lo cual ya se podrán aplicar las nuevas multas y sanciones a los conductores, además de que se deben cumplir con las nuevas normas establecidas en el documento oficial.

Sin embargo y más allá de lo antes mencionado, a través de un comunicado oficial emitido por la Secretaría de Movilidad mexiquense, se dio a conocer que a partir de este 25 de noviembre de 2025, serán únicamente las mujeres policías de tránsito quienes podrán emitir las multas y sanciones vehiculares en todo el estado.

Mejora la salud de la osa Mina tras varios días de cuidados intensivos [VIDEO] La Fundación Invictus compartió videos de la osa Mina, que fue rescatada del Zoológico La Pastora ubicado en Guadalupe, Nuevo León y su estado de salud va mejorando.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo identificar a las únicas policías que pueden multar en el Edomex?

Dentro del comunicado oficial emitido vía redes sociales, se mencionó que las únicas mujeres policías de tránsito que están facultadas en emitir multas en el Edomex con base en el nuevo Reglamento de Tránsito , son aquellas que cuenten con pantalón azul, camisa blanca con distintivos naranjas, así como por sus unidades con el mismo balizamiento.

Es por ello que los agentes que no podrán detener ni sancionar a los conductores, son aquellos que son varones, Policía Municipal, agentes de la Policía Industrial y demás.

📃#ComunicadoDePrensa



¡Ya entró en vigor la reforma al Reglamento de Tránsito del EdoMéx! Mujeres agentes de tránsito únicas facultadas para infraccionar.



Más información: 👇🏼 pic.twitter.com/Yz7EHl2Mbl — Secretaría de Movilidad GEM (@SEMOV_Edomex) November 25, 2025

Entra en vigor fotomulta en estaciones del Mexibús

Por otro lado, el mismo Gobierno del Estado de México mencionó que también ya entraron en vigor las fotomultas por usar el carril de uso exclusivo del Mexibús, las cuales se estarán emitiendo de manera automática contra los conductores que no respeten las normas establecidas en el nuevo Reglamento de Tránsito.

La Secretaría de Movilidad del estado, señaló que estas serán notificadas en el domicilio de la persona que se encuentra registrada como el propietario de la unidad ante el registro público vehicular correspondiente.

¿Cómo se pagarán las multas por el nuevo Reglamento de Tránsito del Edomex?

Vale la pena mencionar que de manera inicial, se estarán cobrando las sanciones mínimas además de que se aplicará un 50% de descuento a las mismas, esto con la finalidad facilitar la adaptación de la ciudadanía al nuevo Reglamento de Tránsito.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.