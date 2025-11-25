Transportistas vuelven a realizar bloqueos hoy 25 de noviembre en carreteras
Los bloqueos de los transportistas se concentraron en puntos clave del país; los manifestantes exigen mayor seguridad y apoyo a la agricultura de México.
Por segundo día consecutivo se registran bloqueos de transportistas y agricultores en carreteras del país, entre ellas las que se ubican en los estados de Michoacán, Tamaulipas, Hidalgo y Querétaro, informó la Secretaría de Infraestrcutura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Tanto transportistas como campesinos se ubieron en paro nacional con el objetivo de exigir mayor seguridad en el país, así como el fortalecimiento de la agricultura nacional.
¿En dónde hay bloqueos de transportistas y campesinos?
Carretera México- Veracruz
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad informó que hay bloqueos de transportistas y agricultores en:
- Carretera federal México-Veracruz, a la altura del entronque a Nanacamilpa
- Carretera federal México-Veracruz, a la altura de Calpulalpan
🚨#AlertaADN— adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 25, 2025
En Tlaxcala reportan diversos bloqueos de transportistas y agricultores, por segundo día consecutivo https://t.co/DUGVMbauVC
Arco Norte
La Guardia Nacional señala que hay un bloqueo de transportistas cerca de la caseta de cobro en Tula, Hidalgo, kilómetro 79+835 en la carretera Arcos Norte, con dirección a Querétaro. Las autoridades llaman a los conductores a tomar precauciones.
🚨#AlertaADN— adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 25, 2025
Transportistas cierran de forma parcial ambos sentidos de la autopista Arco Norte, cerca de la caseta de cobro Tula; exigen mayor seguridad en las carreteras https://t.co/8Fc4Fhz7DA
Autopista Maravatío-Zapotlanejo
Transportistas y agricultores bloquean tramos carreteros en Michoacán, pero actualmente la autopista Maravatío-Zapotlanejo es la más afectada, a la altura del kilómetro 426.
🚨#AlertaADN— adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 25, 2025
Por segundo día consecutivo transportistas y agricultores bloquean tramos carreteros en Michoacán; a esta hora mantienen cerrada la autopista Maravatío - Zapotlanejo https://t.co/Nf5IGMdNTf
Carretera Tampico-Mante
La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas señaló que hay agricultores en ambos sentidos de la carretera Tampico- Mante. La circulación se encuentra cerrada en ambos sentidos por la manifestación pacífica.
🚨#AlertaADN— adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 25, 2025
Agricultores vuelven a bloquear ambos sentidos de la carretera Tampico - Mante en Tamaulipas, en demanda de mayor apoyo para el campo https://t.co/TkYCDKAXua
¿En dónde se registraron bloqueos?
A partir de las 8:00 de la mañana, los transportistas se manifestaron en los siguientes puntos:
- Autopista México-Pachuca
- México-Toluca, a la altura de Lerma en dirección a la CDMX
- Autopista México-Texcoco, a la altura de la casera de cobro
- Vía José López Portillo, Ecatepec
- México-Querétaro
- Carretera Los Reyes-Zacatepec
- Autopista Peñón-Texcoco
Inseguridad tiene hartos a los transportistas
Bloqueos en 17 estados del país por paro nacional de transportistas
A través de un comunicado, la Secretaría de Gobernación señaló que se registraron bloqueos en 17 estados del país, la mayoría totales. Los cierres también se registraron en casetas y aduanas.
De aacuerdo con las autoridades, estos bloqueos provocaron afectaciones a la ciudadanía en sus actividades diarias, laborales, académicas, de salud y movilidad.
#SEGOBInforma 📢— Gobernación (@SEGOB_mx) November 25, 2025
Bloqueos y manifestaciones de productores agrícolas y transportistas
Comunicado 📄 https://t.co/w1zOuTxivW pic.twitter.com/SYYYe75KyP
