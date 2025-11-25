inklusion.png Sitio accesible
Transportistas vuelven a realizar bloqueos hoy 25 de noviembre en carreteras

Los bloqueos de los transportistas se concentraron en puntos clave del país; los manifestantes exigen mayor seguridad y apoyo a la agricultura de México.

bloqueos_transportistas_25_noviembre.jpg
Karen Ortega | adn Noticias
Actualizado el 25 noviembre 2025 11:20hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Pacheco

Por segundo día consecutivo se registran bloqueos de transportistas y agricultores en carreteras del país, entre ellas las que se ubican en los estados de Michoacán, Tamaulipas, Hidalgo y Querétaro, informó la Secretaría de Infraestrcutura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Tanto transportistas como campesinos se ubieron en paro nacional con el objetivo de exigir mayor seguridad en el país, así como el fortalecimiento de la agricultura nacional.

¿En dónde hay bloqueos de transportistas y campesinos?

Carretera México- Veracruz

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad informó que hay bloqueos de transportistas y agricultores en:

  • Carretera federal México-Veracruz, a la altura del entronque a Nanacamilpa
  • Carretera federal México-Veracruz, a la altura de Calpulalpan

Arco Norte

La Guardia Nacional señala que hay un bloqueo de transportistas cerca de la caseta de cobro en Tula, Hidalgo, kilómetro 79+835 en la carretera Arcos Norte, con dirección a Querétaro. Las autoridades llaman a los conductores a tomar precauciones.

Autopista Maravatío-Zapotlanejo

Transportistas y agricultores bloquean tramos carreteros en Michoacán, pero actualmente la autopista Maravatío-Zapotlanejo es la más afectada, a la altura del kilómetro 426.

Carretera Tampico-Mante

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas señaló que hay agricultores en ambos sentidos de la carretera Tampico- Mante. La circulación se encuentra cerrada en ambos sentidos por la manifestación pacífica.

¿En dónde se registraron bloqueos?

A partir de las 8:00 de la mañana, los transportistas se manifestaron en los siguientes puntos:

  • Autopista México-Pachuca
  • México-Toluca, a la altura de Lerma en dirección a la CDMX
  • Autopista México-Texcoco, a la altura de la casera de cobro
  • Vía José López Portillo, Ecatepec
  • México-Querétaro
  • Carretera Los Reyes-Zacatepec
  • Autopista Peñón-Texcoco

Inseguridad tiene hartos a los transportistas

[VIDEO] Transportistas denuncian robos y extorsiones al alza, carreteras deterioradas y falta de respuesta oficial; convocan megabloqueo nacional el 24 de noviembre.

Bloqueos en 17 estados del país por paro nacional de transportistas

A través de un comunicado, la Secretaría de Gobernación señaló que se registraron bloqueos en 17 estados del país, la mayoría totales. Los cierres también se registraron en casetas y aduanas.

De aacuerdo con las autoridades, estos bloqueos provocaron afectaciones a la ciudadanía en sus actividades diarias, laborales, académicas, de salud y movilidad.

