¡Empieza bien el 2026! Anuncian Feria del Empleo el 27 de noviembre y así te puedes registrar

Para cerrar el año con nuevas oportunidades laborales e iniciar el 2026 con el pie derecho, autoridades anunciaron la realización de una Feria del Empleo el próximo 27 de noviembre.

¿Buscas trabajo? Esta podría ser el momento ideal para encontrar una vacante que te permita crecer profesionalmente sin dejar de lado el equilibrio entre tu vida personal y tu vida laboral.

El evento reunirá a decenas de empresas de distintos sectores con vacantes disponibles para personas con diversos perfiles y niveles de experiencia. Checa los detalles.

¿Dónde es la Feria del Empleo en noviembre de 2025?

La feria se desarrollará en Mexicali, Baja California de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en la CANACO, ubicada en ubicado en calzada Independencia 1199, Centro Cívico.

Se recomienda asistir con:



CV actualizado

Identificación oficial

Solicitud de empleo

Presentarse con vestimenta adecuada para entrevistas

De acuerdo con Alejandro Arregui Ibarra, secretario del Trabajo de la entidad, este evento forma parte del esfuerzo continuo de la STPS y CANACO por acercar vacantes formales y fortalecer la vinculación entre empresas y quienes están en búsqueda de un empleo o encontrar mejores oportunidades de crecimiento.

¿Cómo registrarse a la Feria del Empleo en noviembre de 2025?

El acceso es totalmente gratuito y no requiere de una inscripción previa.

Para más información, los ciudadanos pueden consultar las redes oficiales de la Secretaría del Trabajo, del Servicio Nacional de Empleo o de CANACO Mexicali o visitar https://www.empleo.gob.mx/PortalDigital para enterarse de las oportunidades laborales en la bolsa digital de empleo.

