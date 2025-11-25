Abren proceso para titulación por experiencia laboral; requisitos y fechas clave

La titulación es uno de los trámites fundamentales al concluir los estudios universitarios. Recientemente se abrió el proceso para que profesionistas puedan titularse por experiencia laboral, una alternativa que permite acreditar conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo de su trayectoria profesional sin necesidad de realizar una tesis.

Recuerda que tener un título universitario es importante porque valida tus conocimientos, facilita el acceso a mejores oportunidades laborales y salarios más altos, y fomenta el desarrollo de habilidades clave como el pensamiento crítico y la adaptabilidad. Un título universitario no solo es un requisito para ejercer ciertas profesiones, sino que también ofrece credibilidad, permite continuar con estudios de posgrado y te prepara para enfrentar un mercado laboral en constante cambio.

Los requisitos a cumplir para acceder a esta modalidad de titulación son bastante sencillos, a continuación te presentamos todos los detalles.

¿Cómo titularte por experiencia profesional?

La titulación por experiencia laboral se puede realizar a través de la convocatoria que fue emitida por Red Educativa México, en colaboración con el Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla.

Los principales requisitos para titularse por experiencia laboral en Puebla son contar con certificado de bachillerato original, ser mayor de 25 años y tener al menos tres años de experiencia dentro del área en donde se quiere obtener el título, que puede ser cualquiera de las siguientes opciones:



Ciencias Políticas y Administración Pública

Administración

Ingeniería en Sistemas

Contabilidad

Pedagogía

Ingeniería Industrial

Ciencias de la comunicación

Derecho

Esta modalidad de titulación ofrece una opción accesible para profesionales que, por sus años de experiencia y trabajo en su campo, pueden demostrar su competencia y recibir el reconocimiento oficial de sus estudios y destreza, acelerando así la obtención de su título universitario.

¿Cómo inscribirse al proceso de titulación por experiencia laboral?

Para iniciar el proceso, los interesados pueden entrar al siguiente enlace de registro: https://forms.zohopublic.com/educaton/form/Viernes2X1Titulacinporexperiencialaboral/formperma/1iRnvjbUGEzb6_mc0NEHqtCWf2NIdww-8rTKokzb5x8 . La fecha es el 6 de diciembre.

