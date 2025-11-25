Frutas y verduras con descuentos imperdibles en el Martimiércoles de Chedraui

Con la inflación comprar alimentos se ha vuelto más caro y si te hace falta comprar despensa, aprovecha las promociones del Martimiércoles de Chedraui donde encontrarás descuentos en frutas y verduras este 25 y 26 de noviembre, en adn40 te compartimos la lista de promociones.

Frutas y verduras en oferta

Para que te ahorres una lanita, aquí te decimos cuáles son las frutas y verduras que tienen promoción en Chedraui :

Ciruela: 79.00 pesos el kilo

Jamaica: 160.00 pesos el kilo

Naranja: 19.50 pesos el kilo

Toronja: 22.50 pesos el kilo

Piña miel: 16.50 pesos el kilo

Zarzamora: 39.50 pesos la charola

Aguacate Hass: 24.50 pesos el kilo

Col blanca: 12.50 pesos el kilo

Limón sin semilla: 16.50 pesos el kilo

Acelgas: 7.50 pesos

Cilantro: 7.50 pesos la pieza

Aguacate Hass enmallado (5 piezas): 24.50 pesos

Apio: 28.51 pesos el kilo

Berenjena: 29.50 pesos el kilo

Papa blanca: 16.50 pesos el kilo

Zanahoria: 9.50 pesos el kilo

Otras ofertas de Chedraui

Además de las frutas y verduras, puedes disfrutar de descuentos en otros productos:

Pierna congelada con hueso de cerdo: 72.90 pesos el kilo

Filete de tilapia: 98.00 pesos el kilo

10% de descuento en pavos enteros naturales Butterball y Turkey

20% de descuento en yogurth Lala bebible 6 pack

20% de descuento en salchichas Frankfurt y polaca

Puedes comprar tu súper en tienda física o en línea y puedes pagar en la pagina oficial o en la app usando tarjetas de crédito o débito y puedes usar tus puntos de Monedero Chedraui.

