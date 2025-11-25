Frutas y verduras con descuentos imperdibles en el Martimiércoles de Chedraui
Si quieres ahorrar unos pesitos al comprar la despensa, en el Martimiércoles e Chedraui hay promociones imperdibles en frutas y verduras.
Con la inflación comprar alimentos se ha vuelto más caro y si te hace falta comprar despensa, aprovecha las promociones del Martimiércoles de Chedraui donde encontrarás descuentos en frutas y verduras este 25 y 26 de noviembre, en adn40 te compartimos la lista de promociones.
Frutas y verduras en oferta
Para que te ahorres una lanita, aquí te decimos cuáles son las frutas y verduras que tienen promoción en Chedraui :
- Ciruela: 79.00 pesos el kilo
- Jamaica: 160.00 pesos el kilo
- Naranja: 19.50 pesos el kilo
- Toronja: 22.50 pesos el kilo
- Piña miel: 16.50 pesos el kilo
- Zarzamora: 39.50 pesos la charola
- Aguacate Hass: 24.50 pesos el kilo
- Col blanca: 12.50 pesos el kilo
- Limón sin semilla: 16.50 pesos el kilo
- Acelgas: 7.50 pesos
- Cilantro: 7.50 pesos la pieza
- Aguacate Hass enmallado (5 piezas): 24.50 pesos
- Apio: 28.51 pesos el kilo
- Berenjena: 29.50 pesos el kilo
- Papa blanca: 16.50 pesos el kilo
- Zanahoria: 9.50 pesos el kilo
Otras ofertas de Chedraui
Además de las frutas y verduras, puedes disfrutar de descuentos en otros productos:
- Pierna congelada con hueso de cerdo: 72.90 pesos el kilo
- Filete de tilapia: 98.00 pesos el kilo
- 10% de descuento en pavos enteros naturales Butterball y Turkey
- 20% de descuento en yogurth Lala bebible 6 pack
- 20% de descuento en salchichas Frankfurt y polaca
Puedes comprar tu súper en tienda física o en línea y puedes pagar en la pagina oficial o en la app usando tarjetas de crédito o débito y puedes usar tus puntos de Monedero Chedraui.
