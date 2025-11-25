inklusion.png Sitio accesible
Frutas y verduras con descuentos imperdibles en el Martimiércoles de Chedraui

Si quieres ahorrar unos pesitos al comprar la despensa, en el Martimiércoles e Chedraui hay promociones imperdibles en frutas y verduras.

Ofertas en frutas y verduras
Adriana Juárez | adn Noticias
Actualizado el 25 noviembre 2025 09:26hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Itandehui Cervantes

Con la inflación comprar alimentos se ha vuelto más caro y si te hace falta comprar despensa, aprovecha las promociones del Martimiércoles de Chedraui donde encontrarás descuentos en frutas y verduras este 25 y 26 de noviembre, en adn40 te compartimos la lista de promociones.

Frutas y verduras en oferta

Para que te ahorres una lanita, aquí te decimos cuáles son las frutas y verduras que tienen promoción en Chedraui :

  • Ciruela: 79.00 pesos el kilo
  • Jamaica: 160.00 pesos el kilo
  • Naranja: 19.50 pesos el kilo
  • Toronja: 22.50 pesos el kilo
  • Piña miel: 16.50 pesos el kilo
  • Zarzamora: 39.50 pesos la charola
  • Aguacate Hass: 24.50 pesos el kilo
  • Col blanca: 12.50 pesos el kilo
  • Limón sin semilla: 16.50 pesos el kilo
  • Acelgas: 7.50 pesos
  • Cilantro: 7.50 pesos la pieza
  • Aguacate Hass enmallado (5 piezas): 24.50 pesos
  • Apio: 28.51 pesos el kilo
  • Berenjena: 29.50 pesos el kilo
  • Papa blanca: 16.50 pesos el kilo
  • Zanahoria: 9.50 pesos el kilo
Otras ofertas de Chedraui

Además de las frutas y verduras, puedes disfrutar de descuentos en otros productos:

  • Pierna congelada con hueso de cerdo: 72.90 pesos el kilo
  • Filete de tilapia: 98.00 pesos el kilo
  • 10% de descuento en pavos enteros naturales Butterball y Turkey
  • 20% de descuento en yogurth Lala bebible 6 pack
  • 20% de descuento en salchichas Frankfurt y polaca

Puedes comprar tu súper en tienda física o en línea y puedes pagar en la pagina oficial o en la app usando tarjetas de crédito o débito y puedes usar tus puntos de Monedero Chedraui.

