A que hora exacta es el paro nacional de transportistas en CDMX hoy 24 de noviembre y calles con bloqueos
La advertencia es “no salgan, no va a haber paso”, los cierres afectarán accesos a la CDMX y más de 20 entidades; al paro nacional se unirán campesinos.
El paro nacional de transportistas programado para este lunes 24 de noviembre es un llamado para las unidades de carga, traileros, trabajadores del gremio, además del público en general, para exigir seguridad en las carreteras, por lo que habrá bloqueos en distintos puntos de la Ciudad de México, sobre todo en los accesos y salidas.
A los transportistas se unirán el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) porque aseguran, el gobierno no protege los derechos de los productores y no ha cumplido con sus exigencias, entre ellas el fortalecimiento de la agricultura nacional.
Transportistas anuncian nuevo paro; bloquearán carreteras
¿En dónde habrá bloqueos por el paro nacional de transportistas?
- Autopista México-Toluca
- Autopista México-Querétaro
- Autopista México-Pachuca
- Autopista México-Puebla
¿En qué estados habrá bloqueos de transportistas?
- Aguascalientes
- Baja California
- Chiapas
- Chihuahua
- Ciudad de México
- Coahuila
- Colima
- Durango
- Estado de México
- Guanajuato
- Guerrero
- Hidalgo
- Jalisco
- Michoacán
- Morelos
- Nayarit
- Nuevo León
- Oaxaca
- Puebla
- Querétaro
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Sonora
- Tabasco
- Tamaulipas
- Tlaxcala
- Veracruz
- Yucatán
- Zacatecas
¿ A qué hora comienza el paro nacional de transportistas?
Bajo la advertencia de "no salgan, no va a haber paso", los transportistas comenzarán los bloqueos en punto de las 8:00 de la mañana las carreteras, comenzando por las principales vías a la Ciudad de México.
¿Cuáles son las exigencias de los campesinos?
- Alto a la corrupción
- Detener las mentiras y la simulación
- Basta a la importación desmedida de maíz transgénico
- Trato digno y precio justo para el maíz blanco nacional
Transportistas anuncian mega bloqueo que paralizaría la CDMX y estas son sus peticiones
Al menos 7 mil 500 transportistas realizarían un enorme bloqueo en diferentes puntos de la Ciudad de México si las autoridades no cumplen sus peticiones
Por su parte, los transportistas aseguran que el mega bloqueos se realizará en exigencia de que se detengan las extorsiones a operadores por parte del crimen y de los cuerpos policiales, sobre todo de la Guardia Nacional y de fuerzas de seguridad municipales. Además, piden al gobierno incrementar la vigilancia en carreteras porque son constantes los asaltos y secuestros a miembros del gremio.
