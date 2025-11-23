A que hora exacta es el paro nacional de transportistas en CDMX hoy 24 de noviembre y calles con bloqueos

El paro nacional de transportistas programado para este lunes 24 de noviembre es un llamado para las unidades de carga, traileros, trabajadores del gremio, además del público en general, para exigir seguridad en las carreteras, por lo que habrá bloqueos en distintos puntos de la Ciudad de México, sobre todo en los accesos y salidas.

A los transportistas se unirán el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) porque aseguran, el gobierno no protege los derechos de los productores y no ha cumplido con sus exigencias, entre ellas el fortalecimiento de la agricultura nacional.

Transportistas anuncian nuevo paro; bloquearán carreteras [VIDEO] La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) informó que el próximo lunes 24 de noviembre realizarán un megabloqueo.

¿En dónde habrá bloqueos por el paro nacional de transportistas?

Autopista México-Toluca

Autopista México-Querétaro

Autopista México-Pachuca

Autopista México-Puebla

¿En qué estados habrá bloqueos de transportistas?

Aguascalientes

Baja California

Chiapas

Chihuahua

Ciudad de México

Coahuila

Colima

Durango

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas



¿ A qué hora comienza el paro nacional de transportistas?

Bajo la advertencia de "no salgan, no va a haber paso", los transportistas comenzarán los bloqueos en punto de las 8:00 de la mañana las carreteras, comenzando por las principales vías a la Ciudad de México.

¿Cuáles son las exigencias de los campesinos?

Alto a la corrupción

Detener las mentiras y la simulación

Basta a la importación desmedida de maíz transgénico

Trato digno y precio justo para el maíz blanco nacional



Por su parte, los transportistas aseguran que el mega bloqueos se realizará en exigencia de que se detengan las extorsiones a operadores por parte del crimen y de los cuerpos policiales, sobre todo de la Guardia Nacional y de fuerzas de seguridad municipales. Además, piden al gobierno incrementar la vigilancia en carreteras porque son constantes los asaltos y secuestros a miembros del gremio.

