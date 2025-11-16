Nueva CURP Biométrica para niños: guía rápida del trámite que será obligatorio

La CURP Biométrica es una versión moderna de la Clave Única de Registro de Población de México que, además de contener el nombre, fecha y lugar de nacimiento, ahora incorporará datos biométricos de los mexicanos, incluso de los niños.

Aunque las autoridades no especificaron la obligatoriedad de la nueva CURP, la verdad es que contar con ese documento sí será obligatorio para realizar diversos trámites como las inscripciones del siguiente ciclo escolar. te contamos cómo puedes obtener la CURP Biométrica para niños.

¿Cómo sacar la CURP biométrica para niños? Paso a paso

Desde el pasado 13 de noviembre se cumplió el plazo para que los niños y adolescentes cuenten con la nueva CURP Biométrica que será indispensable para realizar inscripciones escolares o registros en instituciones de salud. Por esta razón, en adn Noticias, te compartimos una guía rápida para que puedas realizar este trámite sin contratiempos:

Primero, los padres de familia deberán sacar una cita para la CURP Biométrica en el siguiente ENLACE . El día de su cita, los menores deberán de ir acompañados de padre, madre o tutor que acredite responsabilidad o parentesco. Deberán presentar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento certificada y actualizada del menor

y actualizada del menor Identificación oficial vigente ( INE o pasaporte de padres de familia o tutor)

o pasaporte de padres de familia o tutor) CURP tradicional del menor validada ante RENAPO

del menor validada ante RENAPO Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de tres meses

con antigüedad máxima de tres meses Correo electrónico activo (padre, madre o tutor).

El proceso del escaneo consiste en obtener las huellas dactilares de ambas manos, iris y fotografía. De acuerdo con las autoridades, el proceso tiene una duración de entre 20 y 30 minutos.

OJO: Es importante que al menos uno de los padres tenga ya su CURP Biométrica , pues los datos del menor quedarán vinculados directamente con los de su responsable legal.

¿Dónde se saca la CURP biométrica?

Las autoridades informaron que para este proceso se habilitarán módulos en oficinas del Registro Civil ubicadas en al menos 24 entidades federativas. Al momento de sacar tu cita, el sistema te ofrecerá los distintos módulos disponibles.

Según el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la CURP Biométrica para niñas, niños y adolescentes inició su registro este 13 de noviembre, tras cumplirse los 120 días establecidos en dicho decreto, por lo que los módulos ya están habilitados para comenzar con el trámite de tus hijos.

¿Cuándo será obligatoria la CURP biométrica y para qué sirve?

El decreto publicado en el DOF especifica que la CURP Biométrica entrará en vigor de manera oficial, a partir de febrero de 2026. Este nuevo documento de identificación oficial tiene el propósito de modernizar el sistema de identificación de México, mejorar la seguridad y combatir el robo de identidad al vincular los datos personales con características biométricas únicas como huellas dactilares y reconocimiento facial. Su objetivo es que funcione como una identificación nacional oficial y unificada para simplificar trámites públicos y privados, agilizar procesos y reducir la burocracia asociada a la presentación de múltiples documentos físicos.

Asimismo, el gobierno de México señaló que la CURP Biométrica funcionará como un banco fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas y otras personas no localizadas al permitir una identificación más precisa y vincularla con sistemas de seguridad y registro.

