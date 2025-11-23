Nieve en México: Los estados en alerta de frío por primera tormenta invernal

Ya comenzó el invierno en México y varios estados han sentido cambios significativos en su clima de todos los días. En esta ocasión, tendremos nieve en varias entidades, gracias a una consecuencia del fenómeno meteorológico “Norte”, que ha provocado la primera tormenta invernal de la temporada.

La temperatura bajará de forma intensa en varios puntos de la República y esto provocará la caída de nieve o aguanieve, acompañada de una sensación helada por la que han activado alertas de frío.

Pronóstico de frío extremo y nieve en México

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) de la Comisión Nacional del Agua, el evento “Norte” provocará un descenso importante de las temperaturas desde el domingo 23 de noviembre, provocando que los días siguientes se caractericen por el ambiente gélido.

Gracias a esto, hay una posibilidad de nieve o aguanieve en los estados del norte, con intensas ráfagas de viento; aunque la nieve solo será en el norte, el resto del país tendrá bajas temperaturas , incluyendo la zona centro del país, con la Ciudad de México y el Estado de México.

Estados donde habrá nieve en México

De esta manera, el SMN señala que los estados con nieve serán:



Chihuahua

Sonora

Durango

Todos ellos en zonas elevadas, como las Sierras y las montañas, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones, sobre todo durante la noche y la madrugada .

Asimismo, no se descarta la posibilidad de que más estados se puedan unir a la lista en las próximas semanas, con la llegada de nuevas tormentas invernales producidas por el efecto Norte, el cual extiende las condiciones de frío que hay en Estados Unidos y Canadá hasta México.

La primera #TormentaInvernal y el #FrenteFrío número 16 recorrerán sobre el noroeste y gradualmente el norte del país, generando un descenso de las #Temperaturas en dichas regiones. Consulta el #Pronóstico completo aquí⬇️ https://t.co/CKEnUOrh62 pic.twitter.com/6Ddn0hySme — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 23, 2025

