¡Evita la zona! Se registró una carambola en la autopista Puebla-Orizaba hoy 23 de noviembre; hay lesionados

Este domingo 23 de noviembre se registró una carambola o choque múltiple que paralizó la autopista Puebla-Orizaba y dejó lesionados, entre ellos, un menor de edad.

El choque múltiple sucedió a la altura del kilómetro 264 en el tramo conocido como la Curva de los Cochinos, considerado uno de los puntos de mayor riesgo en la región. Te contamos los detalles.

¿Qué pasó en la autopista Orizaba–Puebla hoy 23 de noviembre?

En el accidente de tránsito ocurrido en la Curva de los Cochinos, estuvieron involucrados cuatro vehículos: dos tráileres con remolque y dos vehículos particulares que quedaron atravesados sobre los carriles.

Como era de esperarse, el accidente vehicular causó que la autopista permaneció bloqueada, lo que generó una enorme fila de autos que quedaron varados en la zona, mientras los cuerpos de emergencia laboraban en el lugar.

Hasta el momento, las autoridades no informaron cuáles fueron las causas del choque múltiple en la autopista Puebla-Orizaba.

Servicios de emergencia atendieron de inmediato a los lesionados

El impacto en la autopista dejó varias personas lesionadas, incluyendo a menores de edad, quienes fueron atendidos de inmediato por personal de CAPUFE y cuerpos de emergencia que arribaron a la zona tras las primeras llamadas de emergencia.

Por esta razón, las autoridades sugirieron seguir su camino por vías alternas, pues llevaría tiempo liberar la zona para comenzar a descongestionar el tránsito.

¿Por qué es tan peligrosa la Curva de los Cochinos en la autopista Puebla-Orizaba?

La Curva de los Cochinos, ubicada en el kilómetro 264 de la autopista Puebla-Orizaba, es peligrosa debido a una combinación de factores en su diseño y, frecuentemente, a la imprudencia de los automovilistas. Primero, es un tramo con una curva prolongada, combinada con una pendiente de bajada. Estas características requieren que los conductores reduzcan significativamente la velocidad y mantengan un control estricto de su vehículo.

Una de las causas más frecuentes de accidentes en esta curva es que los conductores, especialmente los de vehículos pesados como tráileres, no moderan su velocidad al aproximarse. Según expertos, tomar una curva a una velocidad no segura cambia la ubicación del centro de gravedad del vehículo debido a la fuerza centrífuga, lo que aumenta el riesgo de volcadura.

