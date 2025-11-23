¡Tacos a 400 pesos! Suspenden hoteles y negocios por precios excesivos en Tulum

La Procuraduría Federal del Consumidor informó que varios hoteles y negocios fueron suspendidos debido precios exorbitantes en Tulum luego de que se realizaran varias denuncias de incrementos injustificados en dicha zona de Quintana Roo.

¿Qué hoteles tiene un precio excesivo en Tulum?

En el operativo de monitoreo y verificación, la Profeco describió que dentro del Parque Jaguar el precio promedio de una habitación sencilla es de 3 mil 577 pesos, el costo mínimo es de mil 200 y le máximo 10 mil 569 pesos. En este concepto el Hotel Mi Amor fue el que registró el precio más elevado.

Por otra parte, el precio promedio de la habitación doble fue de 4 mil 771.94 pesos, el mínimo es de 2 mil 200 pesos y un máximo de 13 mil 860 pesos. Es por ello que el Hotel Diamante K fue el que ofreció el costo más alto.

Estos precios fueron significativamente altos a comparación con los hoteles del centro de Tulum, donde una habitación sencilla oscila entre los 600 y mil 200 pesos, mientras que la habitación doble está entre 700 y mil 400 pesos.

¿Qué hoteles fueron suspendidos?

Diamante K

Pocna Tulum

Villa Pescadores

Cabañas Playa Condesa Tulum



A dichos hoteles se les colocó sello de suspensión debido a diversas violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) porque no exhibían los precios, no contaban con términos y condiciones de prestación de servicios, inducían al pago de propina o no contaban con notas o comprobantes del servicio de hospedaje prestado. Además, no se ofrecían precios en el menú o se exhiben en moneda extranjera y los platillos en idioma que no era español.

Tacos y hamburguesas a casi 400 pesos

En el monitoreo de 11 productos de alimentos y bebidas se detectaron costos muy elevados, por ejemplo el guacamole 280 pesos por una orden; hamburguesa sencilla más de 400 pesos, una orden de tres tacos (de carne asada pastor o bistec) 400 pesos y tres quesadillas de queso, pollo 290 pesos.

