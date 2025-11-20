Murió Alfredo Elías Ayub; así dirigió la CFE por casi 12 años

El expresidente Felipe Calderón confirmó en sus redes sociales el fallecimiento de Alfredo Elías Ayub, exdirector general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a los 75 años.

Calderón lo describió como “uno de los servidores públicos más comprometidos y capaces de su tiempo” y transmitió sus condolencias a su esposa, Begoña, a sus hijos y en especial a su hermano, el empresario Arturo Elías Ayub.

Con profunda pena me entero del fallecimiento del querido Alfredo Elías Ayub. Uno de los servidores públicos más comprometidos y capaces de su tiempo. Gran persona. Mis condolencias a su esposa Begoña, a sus hijos y familiares, en especial a ⁦⁦⁦@arturoelias⁩. pic.twitter.com/OJArEHp7B5 — Felipe Calderón 🇲🇽🇺🇦 (@FelipeCalderon) November 20, 2025

De Harvard a la dirección de la CFE

Nacido el 13 de enero de 1950 en Ciudad de México, Alfredo Elías Ayub fue ingeniero civil egresado de la Universidad Anáhuac con mención honorífica. Posteriormente obtuvo un MBA en la Escuela de Negocios de Harvard , donde fue distinguido por su alto rendimiento académico.

Su carrera en el servicio público se desarrolló durante más de cuatro décadas. Ocupó cargos en dependencias como el Fondo Nacional para Actividades Sociales (FONAPAS), la Secretaría de Obras Públicas del Estado de México y, sobre todo, la Secretaría de Energía (SE).

En esta última institución, fue coordinador de asesores del secretario, así como subsecretario en varias áreas entre 1986 y 1995.

El director más longevo de la CFE

Elías Ayub asumió la dirección general de la CFE el 19 de enero de 1999, en el último tramo del gobierno de Ernesto Zedillo. Fue ratificado por los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, lo que le permitió permanecer al frente de la empresa durante casi 12 años, hasta marzo de 2011.

Durante su gestión, impulsó proyectos de modernización energética, expansión de la red eléctrica y planes a largo plazo en coordinación con otros actores del sector.

Se le reconoce también por su visión de innovación: en un discurso en 2010 habló sobre cómo los jóvenes deben ser impulsores del cambio tecnológico. Por razones de salud, dejó el cargo en 2011.

Más allá de la CFE: otros roles y legado académico

Antes de su paso por la CFE , Elías Ayub dirigió Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) con la encomienda de preparar la empresa para una eventual modernización.

Además, en el ámbito estatal fue coordinador ejecutivo de desarrollo urbano en el Estado de México y dirigió actividades de desarrollo social desde el Fondo Nacional para Actividades Sociales.

En el plano académico, fue director de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Anáhuac, miembro del Consejo de Exalumnos de la Escuela de Negocios de Harvard y presidente del Consejo de Desarrollo de la Fundación México-Harvard.

CFE lamentó la muerte del ingeniero

La CFE, a través de su cuenta oficial de X, lamentó su partida y destacó su “amplia trayectoria y compromiso con el sector eléctrico nacional”.

Asimismo, instituciones como la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres también expresaron su pesar y reconocieron tanto su capacidad profesional como su calidad humana.

Uno de los proyectos que lleva su nombre es la Presa La Yesca, oficialmente llamada “Proyecto Hidroeléctrico Alfredo Elías Ayub ”, ubicada en el río Santiago.

