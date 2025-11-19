Ubicación y fecha en la que abrirán las seis nuevas prepas en el Edomex

Uno de los panoramas más desalentadores que viven los jóvenes es tratar de alcanzar un lugar para estudiar el nivel medio superior; en la actualidad decenas de miles se quedan sin escuelas en el Valle de México, lo que trunca su deseo de seguir adelante para alcanzar una carrera universitaria.

Tan solo el año pasado se registraron 272 mil 418 cumplieron con todos los requisitos para que se les asignara un lugar en la prepa, cifra que representa una cantidad muy superior a las que pueden dar aulas instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México o el Instituto Politécnico Nacional.

¿Cuántos lugares ofrece la UNAM e IPN para los estudiantes de prepa?

Para este ciclo escolar, la UNAM tuvo una oferta alrededor de 34 mil lugares , según informó el rector Leonardo Lomelí Vanegas, entre los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) como en los del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH).

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) ofreció una matricula de 25 mil 302 espacios para alumnos; ambos sumados tanto UNAM como Poli representan solo un pequeño porcentaje de los alumnos que compiten en el Valle de México.

¿Dónde harán las nuevas prepas del Edomex?

Este plan implica la construcción de 20 nuevos planteles, 33 ampliaciones y 35 reconversiones, lo que permitirá ofrecer 44 mil 685 lugares adicionales para prepa , equivalente al 37 % de la meta nacional planteada para ese año.

Los planteles en el Edomex se ubicarán en los municipios de:

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec

Ixtapaluca

Nezahualcóyotl

Texcoco



En Baja California también se harán escuelas en Tijuana; Chihuahua y Tijuana; en Guanajuato; León, Hidalgo, Tizayuca; en Jalisco, El Salto; en Nuevo León, Juárez y García; en Oaxaca, San Blas Atempa; en Puebla, Cuautlancingo; en Querétaro, El Marqués; y en Yucatán, Mérida.

