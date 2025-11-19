Muere el influencer estadounidense Mike Rijavec en costas de Baja California Sur; tenía una semana de desaparecido

Michael “Mikey” Rijavec, creador de contenido de pesca y aventurero marítimo de 41 años, fue hallado sin vida el pasado 16 de noviembre. Un pescador local localizó el cuerpo en Campo Pesquero San Cristóbal, Bahía Tortugas, en el municipio de Mulegé. La Fiscalía de Baja California Sur y su familia confirmaron la fecha en comunicados oficiales y en la página de GoFundMe.

El influencer había emitido una llamada de auxilio el 11 de noviembre tras fallas en el motor de su kayak motorizado Solo Skiff. Después se perdió todo contacto. Su embarcación fue hallada vacía días más tarde.

¿Qué ocurrió durante su última salida al mar?

La reconstrucción indica que el motor de su Solo Skiff se desprendió mientras intentaba repararlo, lo que provocó que la embarcación volcara. Aunque logró enderezarla, quedó a la deriva sin propulsión y sin posibilidad de pedir ayuda adicional.

La Fiscalía confirmó que la causa de muerte fue asfixia por sumersión (ahogamiento). Esto implica que, al permanecer sumergido, los pulmones se llenaron de agua sustituyendo el oxígeno, lo que provocó incapacidad para respirar, pérdida de conciencia y finalmente paro cardiorrespiratorio. No se hallaron signos de violencia.

El impacto en la comunidad de pesca

Rijavec era admirado por su estilo positivo en YouTube y por documentar pesca desde kayak en California y Baja California Sur. Su canal SD Fish and Sips superaba los 20 mil suscriptores.

La comunidad de pesca en kayak —incluidos creadores como Steve Fisher, Kayak Catfish, Greg Blanchard y Old Town Kayak Anglers— expresó condolencias y destacó los riesgos de la pesca en mar abierto, donde fallas mecánicas pueden ser críticas incluso para pescadores expertos.

Marina de México, Guardia Costera de Estados Unidos, pescadores locales, drones y aviones privados participaron en una operación de varios días para localizarlo. La campaña familiar en GoFundMe superó los 46 mil dólares y permitió ampliar la búsqueda.

Su hermano Gregory Rijavec escribió:

Lo que impulsó esta búsqueda fue el amor. Mikey vivía plenamente y nos enseñó a hacerlo.

