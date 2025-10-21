inklusion.png Sitio accesible
Gran incendio consume fábrica de colchones en Ecatepec, Edomex

Un fuerte incendio se registró en una fábrica de colchones ubicada en la colonia Hank González, en Ecatepec; la Línea Roja del Mexicable suspendió sus servicio.

Publicado por: Adriana Pacheco

Un impresionante incendio consumió gran parte de una fábrica de colchones en la colonia Hank González, en Ecatepec, provocando la movilización de cuerpos de emergencia y el desalojo de más de 500 personas de la zona alta del municipio.

  • Aproximadamente 500 personas de la zona alta fueron desalojadas
  • Materiales como hule espuma y telas favorecieron la rápida propagación de las llamas
  • Las llamas alcanzaron los 5 metros y generaron una columna de humo visible en distintos puntos del Valle de México
Edomex
