Gran incendio consume fábrica de colchones en Ecatepec, Edomex

Un impresionante incendio consumió gran parte de una fábrica de colchones en la colonia Hank González, en Ecatepec, provocando la movilización de cuerpos de emergencia y el desalojo de más de 500 personas de la zona alta del municipio.

Aproximadamente 500 personas de la zona alta fueron desalojadas

Materiales como hule espuma y telas favorecieron la rápida propagación de las llamas

Las llamas alcanzaron los 5 metros y generaron una columna de humo visible en distintos puntos del Valle de México