Gran incendio consume fábrica de colchones en Ecatepec, Edomex
Un fuerte incendio se registró en una fábrica de colchones ubicada en la colonia Hank González, en Ecatepec; la Línea Roja del Mexicable suspendió sus servicio.
Un impresionante incendio consumió gran parte de una fábrica de colchones en la colonia Hank González, en Ecatepec, provocando la movilización de cuerpos de emergencia y el desalojo de más de 500 personas de la zona alta del municipio.
- Aproximadamente 500 personas de la zona alta fueron desalojadas
- Materiales como hule espuma y telas favorecieron la rápida propagación de las llamas
- Las llamas alcanzaron los 5 metros y generaron una columna de humo visible en distintos puntos del Valle de México