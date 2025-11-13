¡No te desconectes! CFE instalará puntos de internet gratis en clínicas y centros de salud

¿Entras a la clínica del IMSS y te quedas sin señal? Eso está a punto de cambiar, pues este miércoles 12 de noviembre, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) firmó un acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar para brindar internet gratis en clínicas y centros de salud.

El internet gratuito no será únicamente para el personal de salud de las clínicas del IMSS-Bienestar sino que también será para los pacientes y sus familiares.

¿En qué consiste el convenio entre la CFE y el IMSS Bienestar?

El acuerdo “Internet en cada clínica” que firmaron la CFE y el IMSS-Bienestar, tiene el objetivo de conectar de forma completamente gratuita a 3 mil 180 clínicas del IMSS-Bienestar en mil 179 municipios de 24 entidades del país.

De acuerdo con Emilia Calleja Alor, directora general de CFE, “con estas acciones se reafirma el compromiso de la CFE, como empresa pública del Estado, con el bienestar de las y los mexicanos, acercando la conectividad a los lugares donde más se necesita”.

Otro punto importantísimo de este convenio entre el IMSS-Bienestar y la CFE es que planea impulsar el Programa Nacional de Telemedicina que, durante sus primeros meses de implementación, tiene como meta otorgar 25 mil atenciones médicas a distancia y en tiempo real.

“La atención a distancia ya es una parte esencial del sistema de salud. Es una muestra del compromiso de hacer de la salud pública un servicio de excelencia”, dijo el secretario de Salud, David Kershenobich.

¿Cuándo habrá internet gratis CFE en las clínicas del IMSS?

Aunque hasta el momento no se ha dado a conocer una fecha específica, la directora general de CFE aseguró que se espera que las clínicas del IMSS cuenten con servicio de internet gratuito en este mismo año.

Pese a que la instalación del internet gratuito se hará de forma gradual, tanto la CFE como el IMSS-Bienestar acaban de dar los primeros pasos para que la conectividad impulse la equidad en el acceso a la atención médica.

