¡Duerman abrigados! Pronostican heladas de hasta -5 °C durante el clima en México este 20 de noviembre

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que los pronósticos del clima en México para el jueves 20 de noviembre, prevén temperaturas mínimas y heladas de entre 0 a -5 °C en entidades como Zacatecas, Hidalgo, Estado de México (Edomex), Tlaxcala y Puebla.

Por otro lado, informó que el frente frío número 15 recorrerá gradualmente el norte y noreste de nuestro país, lo cual en combinación con otros eventos meteorológicos, dejará un ambiente muy frío, así como lluvias y caída de nieve o aguanieve en las zonas de Sonora, Chihuahua y Durango.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La Conagua señaló que también se prevé una línea seca sobre el estado de Coahuila y el ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, lo cual provocará fuertes rachas de viento y chubascos en la zona antes mencionada.

Por último, se informó que la prevalencia de canales de baja presión en el interior y el sureste del país, ocasionarán lluvias y chubascos en el occidente, centro, oriente, sur y sureste de la República Mexicana.

¿En qué estados de México hará mucho frío este 20 de noviembre?

De acuerdo con los pronósticos de la Conagua, los estados de la República en donde se prevén temperaturas de entre 0 a -10 °C son:

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Veracruz

Oaxaca

Puebla

Edomex

Hidalgo

Zacatecas

Tlaxcala

Durango

Chihuahua

Pronósticos de lluvias en México para el jueves 20 de noviembre

En cuanto a los pronósticos de posible caída de nieve o aguanieve, se informó que serán las sierras de Sonora y Chihuahua las que estarán bajo alerta.

Por su parte, se pronostican lluvias intensas en estados como Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Edomex, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronósticos de rachas fuertes de viento

Los pronósticos por rachas fuertes de viento se activaron en las zonas de en Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Clima en México: pronósticos de calor

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nuevo León, Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.