Nuevas y severas multas con sanciones por conducir alcoholizado

Las fiestas decembrinas, posadas, cenas empresariales y demás celebraciones por la Navidad están por llegar, pero este año con ellas llegarán severas multas para aquellos que se les pasen las cucharadas y suban a su auto para conducir alcoholizado . Las sanciones serán más fuertes este fin de año y las multas alcanzarán casi los $34,000 pesos por lo que si no quieres desfalcarte debes evitar incurrir en esta falta cívica.

Además conducir alcoholizado no solo pone en riesgo tu bolsillo, sino también tu vida y la de otros, es por eso que en Nuevo León serán puestas en marcha nuevas medidas, multas y sanciones ejemplares para quienes operen su automóvil en estado de ebriedad.

🔥 El alcohol puede parecer inofensivo, pero detrás de cada trago hay algo que no se ve: Daño… y del grande.



Cada sorbo deja huella en tu cuerpo:



🧠 Cerebro: Altera tu mente, tus emociones y tu control

❤️ Corazón: Cambia tu ritmo y lo debilita

🫁 Hígado: Se inflama, se satura… pic.twitter.com/X2H9d78MRB — ISSSTE (@ISSSTE_mx) November 15, 2025

Multas por conducir alcoholizado

El Gobierno de Nuevo León ha dado a conocer que estas nuevas multas por manejar bajo los influjos del alcohol serán mucho más fuertes buscando la seguridad de las y los ciudadanos y oscilarán dependiendo el municipio y el grado que marque la prueba de alcholemia entre los $11,314 pesos y los $36,970 pesos.

Además cabe mencionar que habrá antialcohólicas en las principales avenidas de algunas entidades del estado de Nuevo León las 24 horas del día a partir del 3 de diciembre de 2025 y hasta el 6 de enero de 2026.

Municipios de Nuevo León donde habrá multas más severas

Lo anterior será implementado en 4 de los principales municipios de Nuevo León que son los siguientes:

Guadalupe

• Periodo de Operativos: Del 3 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, con antialcohólicas todos los días en las principales avenidas

• Rango de Multas: Van desde los $11,314.00 hasta los $25,456.50, dependiendo del grado de alcohol o si se trata de reincidencia

Monterrey (Capital del estado)

• Periodo de Operativos: Los operativos son permanentes y se reforzarán durante todo el mes de diciembre de 2025

• Multa Máxima: La multa puede alcanzar los $22,628

Nota Importante: Este monto no incluye el costo de la grúa y el corralón.

San Nicolás de los Garza

• Periodo de Operativos: Reforzará sus operativos la primera semana de diciembre de 2025

• Multas Aproximadas: Las multas aproximadas son de $12,000

San Pedro

• Periodo de Operativos: Mantiene los operativos "Conduce sin alcohol" durante todo el año, y seguirán de forma aleatoria en las principales avenidas con cero tolerancia

• Rango de Multas: Van desde los $13,571 hasta los $36,970

• Casos Agravados: La multa máxima aplica en casos de reincidencia o situaciones agravadas, como ocasionar un accidente

