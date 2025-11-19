Jóvenes Construyendo el Futuro: Así podrás trabajar en el Mundial 2026; convocatoria, cuándo y dónde postularse

Jóvenes Construyendo el Futuro ofrece una oportunidad única para participar en el Mundial 2026 a través del programa "Jóvenes Embajadores del Mundial".

Este nuevo programa ayudará a que más de 5 mil mexicanos entre 18 y 29 años de edad participen en actividades culturales y turísticas de la Copa del Mundo 2026; conoce los requisitos para y fecha para registrarte.

Jóvenes Embajadores del Mundial 2026: ¿Cuándo y dónde postularse?

"Esta acción es parte del Mundial Social anunciado este martes en la Conferencia del Pueblo como una muestra más del compromiso del Segundo Piso de la Cuarta Transformación con las juventudes, al abrir espacios de desarrollo y capacitación en uno de los eventos más importantes a nivel mundial. Las y los participantes recibirán capacitación a través del programa para fortalecer sus habilidades laborales, de servicio y atención, consolidando el papel de México como anfitrión del mundo", se indicó.

Requisitos para "Jóvenes Embajadores en el Mundial"

El registro a "Jóvenes Embajadores en el Mundial" iniciará el próximo mes de abril del 2026 en la plataforma oficial jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx .

Las condiciones a cumplir para ser parte son los siguientes:



Tener entre 18 y 29 años de edad

No estudiar ni trabajar al momento de inscribirse

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula, cartilla militar)

CURP

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

¡Nos estamos preparando para #Mexico2026 con el Mundial Social! ⚽



A partir de abril del próximo año, hombres y mujeres de 18 a 29 años podrán registrarse a "Jóvenes Embajadores del Mundial".



Se capacitarán en actividades turísticas y culturales gracias a @JovConFuturo. pic.twitter.com/ZaWxxAF6fn — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) November 18, 2025

¿Cuándo es el Mundial 2026?

Este evento deportivo tendrá lugar del jueves, 11 de junio de 2026 al domingo, 19 de julio de 2026.

