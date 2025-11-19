Crece el hábito de la lectura entre jóvenes en México y estos son sus contenidos favoritos

La lectura en México muestra una recuperación notable en 2025 después de cuatro años de caídas. Según el Módulo sobre Lectura (MOLEC) del Inegi, publicado el 18 de noviembre, 79.1% de la población alfabeta de 12 años o más leyó algún material durante el año. El aumento refleja un cambio cultural impulsado por adolescentes y jóvenes.

El estudio amplió su alcance para incluir a personas desde los 12 años, por lo que los resultados no son comparables con ediciones anteriores. Sin embargo, sí muestran un ritmo ascendente en el hábito lector y un rol protagónico de las nuevas generaciones en la vida cultural del país.

¿Qué reveló el estudio del Inegi?

Los jóvenes entre 12 y 24 años encabezan la lectura en México con 89.1%, casi 9 de cada 10. Les siguen los grupos de 25 a 39 años y de 40 a 59 años. El nivel educativo influye de forma directa, quienes cursaron estudios superiores alcanzan 93.8%. Hombres y mujeres presentan niveles similares, aunque ellos consumen más periódicos y páginas web.

En 2025, 79.1% de la población alfabeta de 12 años y más declaró haber leído al menos uno de los materiales del Módulo sobre Lectura #MOLEC, como como libros, revistas, periódicos, historietas o páginas de internet.



Según sexo, el comportamiento fue:

🚺 78.4%

🚹 79.8%



A partir… pic.twitter.com/ZluVfS77XU — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) November 18, 2025

El entorno digital se consolidó como puerta de entrada a la lectura. 8 de cada 10 personas leen en redes sociales y la mayoría combina estas plataformas con materiales tradicionales. Aun así, 1 de cada 6 usuarios solo consume contenido en redes, lo que plantea desafíos en comprensión y profundidad.

Libros, revistas y periódicos se posicionan como los favoritos

El 62.5% de la población leyó libros, el formato más popular. 7 de cada 10 lo hizo por gusto. Las mujeres prefirieron literatura y autoayuda; los hombres, temas especializados. El papel sigue dominando con 81.3% de preferencia, aunque el formato digital crece.

Las revistas alcanzaron 37.4% de lectura reciente y los periódicos 31.3%, con mayor público entre 25 y 39 años. En periódicos, el consumo digital supera al impreso y confirma el cambio de hábitos entre las generaciones más jóvenes.

¿Por qué algunas personas no leen?

2 de cada 10 personas no se acercaron a ningún material. El Inegi registró tres razones principales:



Falta de tiempo

Falta de interés

Problemas visuales

Los resultados sugieren que el acceso digital y la motivación personal siguen siendo claves para fortalecer el hábito.

