Lo que causará el fenómeno de La Niña en EUA y cómo cambiará el invierno

El fenómeno La Niña continuará siendo el factor determinante del invierno en Estados Unidos durante 2025-2026, según el Centro de Predicción Climática (CPC) de la NOAA, cuyas declaraciones fueron difundidas por USA Today. El organismo confirmó que el enfriamiento persistente en las aguas del Pacífico central y oriental indica que el evento sigue activo y con capacidad de influir en los patrones atmosféricos.

La Niña forma parte del ciclo ENSO, un sistema que alterna fases cálidas y frías del océano Pacífico tropical y que modifica la distribución de lluvias, sequías y temperaturas en diferentes regiones del planeta. Aunque esta fase se mantiene con una intensidad considerada débil, expertos del CPC recalcan que su impacto será decisivo para la configuración del invierno estadounidense.

El jefe de predicción operativa del CPC, Jon Gottschalck, citado por USA Today, remarcó que La Niña actuará como el principal impulsor del clima entre diciembre y febrero, periodo en el que sus efectos suelen intensificarse. Esto generará contrastes significativos entre regiones más cálidas y otras más expuestas a episodios fríos.

Cambios regionales: cálido en el sur y más frío en el norte

El pronóstico divulgado por el CPC de la NOAA, reseñado por USA Today, anticipa temperaturas superiores a lo normal en el sur del país, California, la costa Este y Florida. Estas zonas podrían experimentar un invierno suavizado, con menor frecuencia de irrupciones de aire frío intensas.

En el extremo opuesto, el Noroeste y el Upper Midwest se perfilan hacia un invierno con valores térmicos por debajo del promedio, un patrón típico en años dominados por La Niña. La configuración atmosférica favorecerá la entrada de masas de aire frío y una mayor persistencia de condiciones invernales severas.

En cuanto a las precipitaciones, el CPC prevé mayores acumulados de lluvia y nieve en regiones como las Montañas Rocosas del Norte y los Grandes Lagos. Mientras tanto, la franja sur —especialmente el sureste— enfrentará un escenario más seco de lo habitual, otro rasgo característico de este fenómeno climático.

Aunque La Niña suele relacionarse con un incremento en la actividad de huracanes del Atlántico, la temporada ciclónica ya está finalizando, por lo que no se esperan afectaciones adicionales este año, de acuerdo con el reporte citado por USA Today.