Visa americana se tramitará en nueva sede; cambia dirección de la Embajada de Estados Unidos

¿Necesitas tramitar tu visa americana? La Embajada de Estados Unidos en México informó que todas las entrevistas para visa, ciudadanía y servicios notariales se realizarán en su nueva sede consular ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México (CDMX).

En adn Noticias te decimos la dirección exacta, a partir de qué fecha se realizará la mudanza y todo lo que necesitas saber para realizar este importante trámite.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Embajada de Estados Unidos en México: Nueva sede para tramitar la visa americana

El nuevo recinto se ubica sobre la avenida Casa de la Moneda, en la colonia Irrigación —alcaldía Miguel Hidalgo—, a unos metros de la zona conocida como Nuevo Polanco.

La entrada al pabellón consular estará en la esquina de Av. Casa de la Moneda con Calzada Legaria. En imágenes satelitales, la embajada marcó claramente el punto de acceso para facilitar la llegada de quienes tengan una cita programada.

¿Desde cuándo se puede tramitar la visa americana en la nueva sede?

A partir del lunes 24 de noviembre, las entrevistas se llevarán a cabo en las nuevas instalaciones de la Embajada. La sede tendrá un horario de servicio de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas.

Precio de la visa americana en 2025

El precio de la visa americana de turista y negocios (B1/B2) es actualmente de $185 USD. Sin embargo, a partir de octubre de 2025, se suma un recargo de $250 USD por "Visa Integrity Fee", elevando el costo total a $435 USD (aproximadamente 8 mil pesos mexicanos).

El CAS no cambia de dirección

Es importante destacar que el CAS (Centro de Atención al Solicitante) permanecerá en su ubicación actual: Hamburgo 213, Colonia Juárez, CDMX.

Por lo cual deberás asistir a tu cita del CAS en la colonia Juárez y a tu cita de entrevista de visa en la colonia Irrigación.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.