Recién nacidos están enfermos pero los hospitales no tienen medicamentos para atenderlos

Los bebés recién nacidos de Elizabeth están enfermos y el Hospital Materno Perinatal del IMSS Bienestar no tiene medicinas ni aparatos para atenderlos, problemática que se ha sido constante en el Valle de Toluca y que afecta a miles de derechohabientes.

Elizabeth Castillo es madre soltera y dio a luz a gemelas recientemente. Viajó desde San José del Rincón y el presupuesto que tenía para su parto ya se agotó porque el Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini Sáenz no tiene medicamentos ni insumos necesarios para brindarle una buena atención a sus hijas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Gemela está enferma y familia renta equipo para salvarle la vida

Una de las gemelas presentó bilirrubina elevada y su familia tuvo que rentar un equipo especial para salvarle la vida a la pequeña. "A nosotros nos tocó comprarlos, la verdad sí están muy caros e igual para ella hay que comprar pañales, nos hemos gastado unos 20 mil pesos".

Cada tercer día, Elizabeth debe pagar 3 mil 500 pesos por estudios y aparatos que el hospital no puede proporcionar. Al no tener dinero para regresar a casa, la madre vive afuera de las instalaciones.

Desabasto en el Hospital Para el Niño

En el Hospital para el Niño, ubicado en la colonia Villa Hogar, Toluca, se repite la misma historia, pues no hay tomógrafo ni médicos especialistas como radiólogos que actualmente son necesarios para que verifiquen la salud de la hija de Elizabeth Silva.

Su hija necesita aparatos y medicamentos costosos y el hospital no los tiene, por que se ha endeudado para conseguirlos, pues la vida de su hija depende de ello.

Estamos exigiendo medicamentos para nuestros niños, no les estamos exigiendo otras cosas para ellos -dijo Elizabeth Silva a Fuerza Informativa Azteca.

Solo palabras no soluciones

Los familiares ya se han manifestado en varias ocasiones, pero aseguran que solo han recibido palabras más no soluciones. Mientras tanto continúan tratando de salvar la vida de sus hijos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

