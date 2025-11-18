Licenciaturas, requisitos y registro para ingresar a la Universidad del Ejército

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) lanzó una nueva convocatoria para ingresar a la Universidad del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional que ofrece formación académica, técnica y militar, así que si estás interesado, aquí te compartimos todos los detalles.

Requisitos y registro para estudiar la licenciatura

Los interesados deberán cubrir la totalidad de requisitos establecidos:

Solicitud de registro en línea firmada

Original y copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP)

Carta responsiva de consentimiento informado

Copia del acta de nacimiento

Original y copia del comprobante de domicilio

Original del certificado médico expedido por un profesional con cédula profesional

Certificado médico elaborado por el escalón sanitario correspondiente

Original y copia del certificado de bachillerato con promedio mínimo de 7.0

También es necesario presentar y aprobar los exámenes de admisión, capacidad física, cultural, psicológico, médico integral, aeromédico y médico confirmatorio; quedar dentro de la cuota de admisión que establezca la Defensa; no haber causado baja del Ejército, Fuerza Aérea o Guardia Nacional.

El registro es en línea a través de la página de la Defensa . Después se realiza la validación de documentos y examen de somatometría.

Licenciaturas en la Universidad de Ejército

Hay diferente planteles y cada uno tiene una oferta educativa , estas son algunas de las carreras que puedes estudiar:

Ingeniero Constructor Militar

Ingeniero Industrial Militar con especialidad de Química, Mecánica o Eléctrica

Ingeniero en Computación e Informática

Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica

Licenciatura como Médico Cirujano Militar

Licenciatura como Cirujano Dentista Militar

Licenciatura en Administración Militar

Licenciatura en Administración Militar, Piloto Aviador

Licenciatura en Aeronáutica Militar en la especialidad de Abastecimiento de Material Aéreo

Licenciatura en Aeronáutica Militar en la especialidad de Armamento Aéreo

Licenciatura en Ingeniería en Aeronáutica

Licenciatura en Ingeniería en Electrónica de Aviación

Licenciatura en Aeronáutica Militar, Controlador de Vuelo

Licenciatura en Meteorología Militar, Meteorólogo

