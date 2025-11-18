inklusion.png Sitio accesible
Nota

Licenciaturas, requisitos y registro para ingresar a la Universidad del Ejército

Si quieres estudiar una licenciatura en la Universidad del Ejército, aquí te decimos cuáles son los requisitos y todo lo que debes saber.

Gobierno de México
1 minutos de lectura.
Escrito por: Itandehui Cervantes

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) lanzó una nueva convocatoria para ingresar a la Universidad del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional que ofrece formación académica, técnica y militar, así que si estás interesado, aquí te compartimos todos los detalles.

Requisitos y registro para estudiar la licenciatura

Los interesados deberán cubrir la totalidad de requisitos establecidos:

  • Solicitud de registro en línea firmada
  • Original y copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP)
  • Carta responsiva de consentimiento informado
  • Copia del acta de nacimiento
  • Original y copia del comprobante de domicilio
  • Original del certificado médico expedido por un profesional con cédula profesional
  • Certificado médico elaborado por el escalón sanitario correspondiente
  • Original y copia del certificado de bachillerato con promedio mínimo de 7.0

También es necesario presentar y aprobar los exámenes de admisión, capacidad física, cultural, psicológico, médico integral, aeromédico y médico confirmatorio; quedar dentro de la cuota de admisión que establezca la Defensa; no haber causado baja del Ejército, Fuerza Aérea o Guardia Nacional.

El registro es en línea a través de la página de la Defensa . Después se realiza la validación de documentos y examen de somatometría.

Licenciaturas en la Universidad de Ejército

Hay diferente planteles y cada uno tiene una oferta educativa , estas son algunas de las carreras que puedes estudiar:

  • Ingeniero Constructor Militar
  • Ingeniero Industrial Militar con especialidad de Química, Mecánica o Eléctrica
  • Ingeniero en Computación e Informática
  • Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica
  • Licenciatura como Médico Cirujano Militar
  • Licenciatura como Cirujano Dentista Militar
  • Licenciatura en Administración Militar
  • Licenciatura en Administración Militar, Piloto Aviador
  • Licenciatura en Aeronáutica Militar en la especialidad de Abastecimiento de Material Aéreo
  • Licenciatura en Aeronáutica Militar en la especialidad de Armamento Aéreo
  • Licenciatura en Ingeniería en Aeronáutica
  • Licenciatura en Ingeniería en Electrónica de Aviación
  • Licenciatura en Aeronáutica Militar, Controlador de Vuelo
  • Licenciatura en Meteorología Militar, Meteorólogo

