Licenciaturas, requisitos y registro para ingresar a la Universidad del Ejército
Si quieres estudiar una licenciatura en la Universidad del Ejército, aquí te decimos cuáles son los requisitos y todo lo que debes saber.
La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) lanzó una nueva convocatoria para ingresar a la Universidad del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional que ofrece formación académica, técnica y militar, así que si estás interesado, aquí te compartimos todos los detalles.
Requisitos y registro para estudiar la licenciatura
Los interesados deberán cubrir la totalidad de requisitos establecidos:
- Solicitud de registro en línea firmada
- Original y copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP)
- Carta responsiva de consentimiento informado
- Copia del acta de nacimiento
- Original y copia del comprobante de domicilio
- Original del certificado médico expedido por un profesional con cédula profesional
- Certificado médico elaborado por el escalón sanitario correspondiente
- Original y copia del certificado de bachillerato con promedio mínimo de 7.0
También es necesario presentar y aprobar los exámenes de admisión, capacidad física, cultural, psicológico, médico integral, aeromédico y médico confirmatorio; quedar dentro de la cuota de admisión que establezca la Defensa; no haber causado baja del Ejército, Fuerza Aérea o Guardia Nacional.
El registro es en línea a través de la página de la Defensa . Después se realiza la validación de documentos y examen de somatometría.
Licenciaturas en la Universidad de Ejército
Hay diferente planteles y cada uno tiene una oferta educativa , estas son algunas de las carreras que puedes estudiar:
- Ingeniero Constructor Militar
- Ingeniero Industrial Militar con especialidad de Química, Mecánica o Eléctrica
- Ingeniero en Computación e Informática
- Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica
- Licenciatura como Médico Cirujano Militar
- Licenciatura como Cirujano Dentista Militar
- Licenciatura en Administración Militar
- Licenciatura en Administración Militar, Piloto Aviador
- Licenciatura en Aeronáutica Militar en la especialidad de Abastecimiento de Material Aéreo
- Licenciatura en Aeronáutica Militar en la especialidad de Armamento Aéreo
- Licenciatura en Ingeniería en Aeronáutica
- Licenciatura en Ingeniería en Electrónica de Aviación
- Licenciatura en Aeronáutica Militar, Controlador de Vuelo
- Licenciatura en Meteorología Militar, Meteorólogo
