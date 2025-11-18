Sube a mil 100 pesos mensuales la beca de aprovechamiento en Edomex; requisitos para recibirla

El Gobierno del Estado de México publicó la nueva convocatoria de la Beca para el Bienestar por Aprovechamiento Académico que va dirigida a estudiantes de primaria y secundaria que estén inscritos en instituciones públicas del sistema educativo estatal y federalizado, que además, contará con un aumento del 27%.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Requisitos para la Beca para el Bienestar por Aprovechamiento Académico

Para poder ser beneficiario y recibir esta beca, los interesados deberán ser estudiantes regulares de 2 a 6° de primaria y de 1 a 3° de secundaria y contar con un promedio mínimo de 9.5 en el ciclo escolar anterior (2024-2025).

También es necesario ser residente de la entidad y no ser beneficiario de otro programa federal, estatal, municipal o de instituciones privadas.

Los estudiantes seleccionados recibirán un apoyo económico mensual de mil 100 pesos y se entregarán hasta 20 veces, según la disponibilidad presupuestal.

En caso de que deseen participar quienes reciben la Beca Universal de Educación Básica "Rita Cetina" tendrán que manifestar su voluntad de renunciar al apoyo mediante un "Formato de Renuncia Voluntaria" la cual esta disponible en el sitio web y no implica la renuncia efectiva a menos que la persona resulte seleccionada par ala nueva beca.

Registro para la beca en Edomex

El proceso de registro será del 1 al 7 de diciembre en el siguiente enlace . Las solicitudes se evaluarán conforme a los criterios de priorización y a las Reglas de Operación del programa. Los resultados se publicarán el 28, 29 y 30 de enero de 2026 en el mismo elnlace donde los solicitantes podrán consultar si fueron seleccionados con su folio.

Es muy importante que tomes en consideración que cancelaran tu trámite si entregas solicitudes incompletas o información incorrecta.

Beca para estudiantes de educacion basica [VIDEO] OJO A partir del proximo ciclo escolar los estudiantes de educacion basica de escuelas publicas de la CDMX recibiran una beca mensual de 330 pes

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.