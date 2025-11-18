Ofertas imperdibles en frutas y verduras en el Martes de Frescura de Walmart

Comprar la despensa es una gran inversión y si quieres ahorrar un poco de dinero, en el Martes de Frescura de Walmart hay varias promociones en frutas y verduras que no te puedes perder y en adn Noticias te compartimos todas las ofertas.

Ofertas en frutas y verduras en Walmart

Para que aproveches las promociones , esta es la lista de productos con descuento:



Aguacate Hass: 24.90 pesos el kilo

Jitomate Saladet: 12.90 pesos el kilo

Fresas: 59.00 pesos la charola con 454 gramos

Melón chino: 29.90 pesos el kilo

Piña miel: 16.90 pesos el kilo

Mora azul: 49.00 pesos la charola con 170 gramos

Uva verde: 89.00 pesos la charola

Pera de Anjou: 29.90 pesos el kilo

Limón sin semilla: 19.90 pesos el kilo

Pepino: 19.90 pesos el kilo

Champiñones: 99.00 pesos el kilo

Toronja: 29.90 pesos el kilo

Cilantro: 7.90 pesos la pieza

Uva roja: 79.00 pesos la charola

Naranja: 19.90 pesos el kilo

Limón agrio: 19.90 pesos el kilo

Zarzamora: 49.00 pesos la charola con 170 gramos

Manzana gala: 39.90 pesos el kilo

¿Qué promociones hay en carnes y mariscos?

En el caso de las proteínas, estas son las que tienen descuento:

Filete de tilapia: 115.00 pesos la charola con 800 gramos

Molida de res: 162.00 pesos la charola de 400 gramos

Milanesa de pechuga de pollo: 159.00 pesos la charola de 800 gramos

Pechuga sin piel: 149.00 pesos la charola con 700 gramos

Milanesa de cerdo: 109.00 pesos la charola con 800 gramos

Chuleta natural de cerdo: 114.00 pesos la charola con 800 gramos

Salmón Premium con piel: 199.00 pesos los 500 gramos

Carne de res para hamburguesa: 90.00 pesos 8 piezas de 90 gramos

También hay otras promociones como:

Zanahoria baby de vegetalistos: 29.90 pesos

Ensalada toscana: 59.00 pesos

Ensalada de vegetalistos: 29.90 pesos la bolsa con 200 gramos

Mezcla de hojas superfood 5 vegetalistos: 39.90 pesos

