Nota

Ofertas imperdibles en frutas y verduras en el Martes de Frescura de Walmart

Para que te dure la quincena, en Walmart frutas, verduras y otros productos de la canasta básica tienen descuento, aquí te compartimos la lista completa de promociones.

Martes de Frescura de Walmart
Adriana Juárez | adn Noticias
1 minutos de lectura.
Escrito por: Itandehui Cervantes

Comprar la despensa es una gran inversión y si quieres ahorrar un poco de dinero, en el Martes de Frescura de Walmart hay varias promociones en frutas y verduras que no te puedes perder y en adn Noticias te compartimos todas las ofertas.

Ofertas en frutas y verduras en Walmart

Para que aproveches las promociones , esta es la lista de productos con descuento:

  • Aguacate Hass: 24.90 pesos el kilo
  • Jitomate Saladet: 12.90 pesos el kilo
  • Fresas: 59.00 pesos la charola con 454 gramos
  • Melón chino: 29.90 pesos el kilo
  • Piña miel: 16.90 pesos el kilo
  • Mora azul: 49.00 pesos la charola con 170 gramos
  • Uva verde: 89.00 pesos la charola
  • Pera de Anjou: 29.90 pesos el kilo
  • Limón sin semilla: 19.90 pesos el kilo
  • Pepino: 19.90 pesos el kilo
  • Champiñones: 99.00 pesos el kilo
  • Toronja: 29.90 pesos el kilo
  • Cilantro: 7.90 pesos la pieza
  • Uva roja: 79.00 pesos la charola
  • Naranja: 19.90 pesos el kilo
  • Limón agrio: 19.90 pesos el kilo
  • Zarzamora: 49.00 pesos la charola con 170 gramos
  • Manzana gala: 39.90 pesos el kilo

¿Qué promociones hay en carnes y mariscos?

En el caso de las proteínas, estas son las que tienen descuento:

  • Filete de tilapia: 115.00 pesos la charola con 800 gramos
  • Molida de res: 162.00 pesos la charola de 400 gramos
  • Milanesa de pechuga de pollo: 159.00 pesos la charola de 800 gramos
  • Pechuga sin piel: 149.00 pesos la charola con 700 gramos
  • Milanesa de cerdo: 109.00 pesos la charola con 800 gramos
  • Chuleta natural de cerdo: 114.00 pesos la charola con 800 gramos
  • Salmón Premium con piel: 199.00 pesos los 500 gramos
  • Carne de res para hamburguesa: 90.00 pesos 8 piezas de 90 gramos

También hay otras promociones como:

  • Zanahoria baby de vegetalistos: 29.90 pesos
  • Ensalada toscana: 59.00 pesos
  • Ensalada de vegetalistos: 29.90 pesos la bolsa con 200 gramos
  • Mezcla de hojas superfood 5 vegetalistos: 39.90 pesos

La inflanción impacta en la canasta básica y bolsillos mexicanos

[VIDEO] En México algunos productos de la canasta básica se han visto afectados con la inflación y han subido de precio considerablemente

Walmart
