Ofertas imperdibles en frutas y verduras en el Martes de Frescura de Walmart
Para que te dure la quincena, en Walmart frutas, verduras y otros productos de la canasta básica tienen descuento, aquí te compartimos la lista completa de promociones.
Comprar la despensa es una gran inversión y si quieres ahorrar un poco de dinero, en el Martes de Frescura de Walmart hay varias promociones en frutas y verduras que no te puedes perder y en adn Noticias te compartimos todas las ofertas.
Ofertas en frutas y verduras en Walmart
Para que aproveches las
promociones
, esta es la lista de productos con descuento:
- Aguacate Hass: 24.90 pesos el kilo
- Jitomate Saladet: 12.90 pesos el kilo
- Fresas: 59.00 pesos la charola con 454 gramos
- Melón chino: 29.90 pesos el kilo
- Piña miel: 16.90 pesos el kilo
- Mora azul: 49.00 pesos la charola con 170 gramos
- Uva verde: 89.00 pesos la charola
- Pera de Anjou: 29.90 pesos el kilo
- Limón sin semilla: 19.90 pesos el kilo
- Pepino: 19.90 pesos el kilo
- Champiñones: 99.00 pesos el kilo
- Toronja: 29.90 pesos el kilo
- Cilantro: 7.90 pesos la pieza
- Uva roja: 79.00 pesos la charola
- Naranja: 19.90 pesos el kilo
- Limón agrio: 19.90 pesos el kilo
- Zarzamora: 49.00 pesos la charola con 170 gramos
- Manzana gala: 39.90 pesos el kilo
¿Qué promociones hay en carnes y mariscos?
En el caso de las proteínas, estas son las que tienen descuento:
- Filete de tilapia: 115.00 pesos la charola con 800 gramos
- Molida de res: 162.00 pesos la charola de 400 gramos
- Milanesa de pechuga de pollo: 159.00 pesos la charola de 800 gramos
- Pechuga sin piel: 149.00 pesos la charola con 700 gramos
- Milanesa de cerdo: 109.00 pesos la charola con 800 gramos
- Chuleta natural de cerdo: 114.00 pesos la charola con 800 gramos
- Salmón Premium con piel: 199.00 pesos los 500 gramos
- Carne de res para hamburguesa: 90.00 pesos 8 piezas de 90 gramos
También hay otras promociones como:
- Zanahoria baby de vegetalistos: 29.90 pesos
- Ensalada toscana: 59.00 pesos
- Ensalada de vegetalistos: 29.90 pesos la bolsa con 200 gramos
- Mezcla de hojas superfood 5 vegetalistos: 39.90 pesos
La inflanción impacta en la canasta básica y bolsillos mexicanos
