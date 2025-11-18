El Gobierno de la Ciudad de México informó que se realizará un nuevo registro para la Pensión Hombres Bienestar , apoyo económico que brinda 3 mil pesos bimestrales a los capitalinos que tienen entre 60 y 64 años.

Este programa reciente lanzado por el gobierno local tiene el propósito de apoyar económicamente a los hombres que todavía no cumplen 65 años, edad en que pueden recibir la Pensión Bienestar Adultos Mayores.

Pensiones del Bienestar [VIDEO] La pensión para el Bienestar de las Personas Adultas apoya de manera universal a mujeres y hombres mayores de 65 años en todo el país.

¿Cuándo habrá nuevo registro de la Pensión Hombres Bienestar?

El Gobierno de la Ciudad de México señaló que será en el 2026 cuando se incorpore a 100 mil hombres al programa. Ante ello, en total sumarían 200 mil hombres que reciban el apoyo.

¿Cuáles son los requisitos para la Pensión Hombres Bienestar?

Ser residente de la Ciudad de México

Tener al momento de la inscripción 63 años cumplidos y no más de 64 años y 10 meses

Tener interés en recibir el apoyo que otorga el programa



¿Qué documentos se necesitan?

Identificación con fotografía

Comprobante de domicilio vigente

Acta de nacimiento

Clave única del registro

Llenar debidamente la solicitud de ingreso al programa

