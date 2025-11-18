Elektra rompe récords durante el Buen Fin y extiende ofertas para consentir a sus clientes

Elektra vivió uno de los mejores Buen Fin de su historia. La cadena reportó ventas sin precedentes y una colocación récord de créditos entre el 14 y el 17 de noviembre de 2025. Las tiendas de todo el país registraron un flujo constante de compradores y las plataformas digitales tuvieron un repunte inédito. La marca confirmó que su modelo omnicanal reforzó la confianza de los consumidores.

Durante el evento, Elektra atendió a millones de familias que aprovecharon descuentos y facilidades para renovar electrodomésticos, adquirir tecnología o adelantar regalos navideños. Para quienes no lograron visitar una sucursal o comprar en línea, la empresa extendió las promociones con “El Mejor Fin Elektra”, disponible hasta el 20 de noviembre.

¿Qué hizo histórico el Buen Fin 2025 para Elektra?

Las sucursales reportaron niveles de afluencia que no se observaban desde antes de la pandemia. Los compradores buscaron principalmente pantallas, motocicletas, línea blanca y muebles. La evolución del crédito inmediato también impulsó la demanda en todas las categorías.

En el canal digital, el desempeño fue igual de sólido. El sitio elektra.mx y la app Elektra alcanzaron cifras récord de visitas, transacciones y descargas. La empresa destacó que la infraestructura tecnológica evitó saturaciones.

Un modelo omnicanal que sostiene el crecimiento

Elektra explicó que su estrategia omnicanal consolidó un equilibrio entre ventas en tienda y comercio electrónico. Los clientes pudieron comprar en línea y recoger en sucursal, o revisar productos en piso y finalizar la compra desde la app.

La marca aseguró que esta flexibilidad elevó la confianza del consumidor y redujo los tiempos de espera, lo que facilitó el crecimiento parejo en todos los canales.

“El Mejor Fin Elektra”: Ofertas extendidas para todos

La cadena mantendrá los precios bajos, meses sin intereses y créditos accesibles hasta el 20 de noviembre. Esto permitirá que quienes viajaron, trabajaron o no pudieron asistir durante el Buen Fin tengan acceso a las mismas promociones.

Las ofertas abarcan tecnología, línea blanca, movilidad, muebles y productos para el hogar. Están disponibles en todas las tiendas del país, en elektra.mx y en la app móvil.

Impacto en el mercado y expectativas para 2026

Analistas del sector minorista señalan que los resultados consolidan a Elektra como uno de los actores más influyentes del retail mexicano. Su combinación de productos, crédito inmediato y presencia digital impulsa su competitividad frente a gigantes del comercio electrónico.

La empresa anticipó que continuará la inversión en herramientas tecnológicas y financiamiento accesible. Busca mejorar la experiencia de compra y ampliar el acceso a productos esenciales para las familias mexicanas.

