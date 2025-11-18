¡Prepara las velas! Habrá corte de luz en estas zonas por mantenimiento de CFE

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que realizará un corte de servicio de luz programado este miércoles 19 de noviembre en dos colonias de Hermosillo, Sonora, como parte de trabajos de mantenimiento en la red de distribución.

De acuerdo con la información preliminar, las labores se llevarán a cabo a lo largo del día y afectarán a los residentes de las dos zonas contempladas, quienes experimentarán la suspensión temporal del servicio.

En adn Noticias te presentamos toda la información para que te prepares.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Corte de luz CFE: ¿En qué partes de Sonora no habrá servicio?

La CFE informó que este miércoles 19 de noviembre realizará trabajos de mantenimiento en un circuito de la subestación Ladrilleras, labores que requieren desenergizar las líneas por seguridad de las cuadrillas.

El apagón programado afectará a las colonias Cantabria y Torre de Piedra desde las 9:00 de la mañana, y se prevé que el suministro vuelva a restablecerse alrededor de la 1:00 de la tarde.

Frente a estos trabajos, la dependencia responsable del suministro eléctrico expresó su agradecimiento a los usuarios por su paciencia y colaboración ante las afectaciones previstas para este miércoles.

Asimismo, reiteró que el número 071 permanece disponible para atender cualquier reporte, consulta o solicitud de información.

Usuarios deben tomar precauciones ante la suspensión temporal del servicio de luz.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.