Elektra arrasa con reconocimientos AMCO y se consolida como referente en buenas prácticas en comunicación

Grupo Elektra fue galardonado por la Asociación Mexicana de Comunicadores (AMCO) con tres nuevos premios por sus estrategias de comunicación corporativa, alcanzando un total de 10 reconocimientos en los últimos 6 años. Este logro lo consolida como un referente en la comunicación empresarial en México y América Latina.

Los premios de 2025 reconocen campañas internas y externas que generaron resultados tangibles en cultura organizacional, eficiencia operativa y conexión con los colaboradores. AMCO destacó la alineación entre comunicación estratégica y objetivos de negocio, una práctica que caracterizó a Elektra y que perdura desde hace más de una década.

Elektra Grupo Elektra es la compañía líder en servicios financieros y comercio especializado en Latinoamérica.

Tres estrategias premiadas por su impacto y resultados

Entre los proyectos distinguidos destacan la campaña “Ponte Atento”, que redujo en 50% el impacto económico derivado de acciones no alineadas a las buenas prácticas; la Campaña de Afiliación Afore, desarrollada con Afore Azteca, que incrementó en más de 15% las afiliaciones; y el Simulador de Cultura, que alcanzó más del 95% de participación en la red de tiendas Elektra, Presta Prenda y Banco Azteca.

Estas iniciativas fortalecieron la vivencia de valores institucionales y fomentaron una cultura de transparencia y compromiso entre más de 60 mil colaboradores.

Elektra Además de ser el mayor proveedor de préstamos no bancarios de corto plazo en Estados Unidos, opera más de 6 mil puntos de contacto en México, EUA, Guatemala, Honduras y Panamá.

¿Qué reconoce la AMCO?

Cada año, AMCO convoca a más de 100 empresas a presentar sus mejores estrategias. Solo entre 20 y 30 proyectos logran ser premiados tras un proceso riguroso de evaluación que considera creatividad, impacto y alineación estratégica. La obtención de tres galardones en una sola edición refleja la solidez del modelo comunicativo de Elektra.

Con estas distinciones, Elektra se mantiene entre las organizaciones más destacadas en materia de comunicación corporativa en México.

Elektra destaca 6 años de excelencia comunicativa

Desde 2019, Elektra recibe reconocimientos por iniciativas emblemáticas como el video de marca empleadora, las campañas “Excelencia en Red” (2022), la estrategia digital “Y Fuimos Felices” (2024) y la plataforma “Zeus” (2023). Cada una contribuye a fortalecer la reputación y el sentido de pertenencia dentro del Grupo.

Grupo Elektra cumple 75 años [VIDEO] Grupo Elektra se fundó en 1950, como una modesta tienda de radios y electrodomésticos, que ha credido de una manera única desde entonces.

Estos logros demuestran la continuidad y evolución del enfoque comunicacional de la empresa, basado en la innovación, la escucha activa y la colaboración entre áreas.

