Elektra sorprende con ofertas en el Buen Fin 2025; rebaja hasta 50% en joyería, celulares y electrodomésticos

El Buen Fin 2025 está en su recta final y este domingo se presentan algunas de las promociones más fuertes en motos, smartphones, joyería, pantallas y línea blanca. Las ofertas aplican solo por estos días y varias incluyen bonos de regalo o equipos adicionales al comprar con Préstamo Elektra, una de las modalidades más utilizadas por los consumidores.

Moto 250Z con precio especial y bono de hasta tres mil pesos

Una de las promociones más destacadas es la Moto 250Z , que se oferta en 40 mil pesos de contado o con un financiamiento que baja de 667 a solo 395 pesos semanales durante el Buen Fin.

Además, Elektra ofrece un bono de regalo de hasta tres mil al comprarla con Préstamo Elektra, el cual puede utilizarse para adquirir un casco, accesorios o cualquier producto dentro de la tienda.

Esta oferta está disponible únicamente por tiempo limitado y hasta agotar existencias.

Oppo A5 Pro con 40% de descuento y Oppo A60 de regalo

Para quienes buscan renovar su smartphone, Elektra lanzó una promoción exclusiva de Buen Fin: el OPPO A5 Pro con 40% de descuento y, adicionalmente, un OPPO A60 como equipo de regalo.

El paquete se puede adquirir por cinco mil 299 de contado o por solo 60 pesos semanales con financiamiento Préstamo Elektra. La oferta también aplica solo hoy y se perfila como una de las más llamativas en la categoría de telefonía.

Joyería Bizzarro con hasta 50% de descuento y pagos desde 30 pesos semanales

En la sección de joyería, Elektra ofrece descuentos de hasta 50% en artículos de Joyería Bizzarro , además de la posibilidad de pagar desde $30 pesos semanales.

Como incentivo adicional, los clientes que realicen compras de cuatro mil 999 pesos o más reciben un 10% adicional de descuento.

Pantalla LG de 86 pulgadas con pantalla adicional de regalo

Otra de las ofertas más agresivas es la pantalla LG de 86” (modelo 1012627), que baja de 26 mil 999 a solo 16 mil 799 pesos o bien de 380 a 190 pesos semanales.

Solo hoy, quienes la adquieran con Préstamo Elektra se llevan de regalo una pantalla LED HKPRO Roku TV de 32 pulgadas HD (modelo 1012450).

Refrigerador Acros con precio a la mitad y bono de mil pesos

Finalmente, el refrigerador Acros de 11 pies (7004092) baja de 13 mil 999 a seis mil 999 pesos o de 252 a solo 105 pesos semanales.

Al comprarlo con Préstamo Elektra, el cliente recibe un bono de regalo de mil pesos.

