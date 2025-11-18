Adrenalina pura; fechas y todo lo que habrá en el Acapulco Air Show 2025

Si todavía no tienes planes para este próximo fin de semana te tenemos muy buenas noticias, pues del 21 al 23 de noviembre se estará llevando a cabo el Acapulco Air Show 2025, el cual contará con la presencia de más 10 pilotos de talla internacional que llenarán de adrenalina el llamado “puerto más bonito de México”.

Será dentro de la Bahía de Santa Lucía que las y los turistas podrán disfrutar de las acrobacias, rutinas y todos los espectáculos programados por pilotos para este próximo fin de semana en horarios que van de las 11:00 a 12:30 horas, así como de las 16:30 a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Rescatan a turistas que fueron arrastrados por las olas en Acapulco [VIDEO] Dos turistas de la CDMX fueron arrastrados mar adentro por las fuertes olas en Acapulco, salvavidas los rescataron y el hecho quedó grabado.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué habrá en el Acapulco Air Show 2025?

De acuerdo con el Ayuntamiento de Acapulco , el espectáculo Air Show 2025 contará con la participación de 15 aeronaves entre las cuales están 10 aviones acrobáticos, cuatro jets de combate, un avión de la Segunda Guerra Mundial, así como un CASA 212 y un Cessna 182.

Se señaló que el evento contará con el apoyo de la Secretaría de Marina, además de que se implementarán estrictas medidas de seguridad tanto para el público, como para los participantes en el evento que se llevará a cabo en el puerto acapulqueño.

¿Qué incluirá el espectáculo en el puerto de Acapulco?

Más allá de la presencia de las aeronaves en el Acapulco Air Show 2025, es importante señalar que también se contará con la intervención de seis paracaidistas mexicanos y dos flyboard, los cuales también contarán con un papel importante a lo largo del evento.

Por otro lado, se mencionó que la misma Secretaría de la Defensa Nacional enviará la escuadrilla Águilas Aztecas a bordo de aviones T-6, los cuales cuentan con el equipo de paracaidistas Guerreros Águila.

Se señaló que también se podrá apreciar una demostración especial de las fuerzas especiales, las cuales estarán en el mismo puerto de Acapulco en las fechas antes mencionadas.

Horarios de las actividades del Acapulco Air Show 2025

Los horarios del show antes señalado son los siguientes:

Viernes 21 de noviembre: Prácticas generales de las 09:00 a las 14:00 horas

Sábado 22 y domingo 23 de noviembre: Inicio del espectáculo de 11:00 a 12:30 horas y de 16:30 a 18:00 horas respectivamente

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.