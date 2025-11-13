Municipios del Edomex que se quedan sin agua por 15 días
Las autoridades pidieron a la población mantener el uso responsable y racional del agua mientras se concluye la rehabilitación.
Residentes de diversas colonias de Toluca, Estado de México (Edomex) enfrentan un corte de agua potable debido a trabajos de rehabilitación en el tanque de almacenamiento San Miguel Apinahuizco, clave para el suministro.
De acuerdo con autoridades del Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca (OAyST), el tiempo estimado para reestablecer completamente el servicio es de 15 días.
¿En qué parte de Edomex hay corte de agua?
- Santa Bárbara
- El Cóporo
- La Retama
- San Miguel Apinahuizco
- Col. Unión San Luis Obispo
- Col. Sector Popular
- Barrio La Teresona
- Fraccionamiento Rincón del Parque
- Col. Morelos 1era y 2da sección
- Centro Histórico (zona poniente)
- Col. Las Haciendas
- Unidad Habitacional Infonavit Tollocan
OAyST pidió a la población mantener el uso responsable y racional del agua mientras se concluye la rehabilitación. Las autoridades municipales afirmaron que este tipo de acciones son necesarias para garantizar un servicio más eficiente y seguro a largo plazo.
