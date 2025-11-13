Municipios del Edomex que se quedan sin agua por 15 días

Residentes de diversas colonias de Toluca, Estado de México (Edomex) enfrentan un corte de agua potable debido a trabajos de rehabilitación en el tanque de almacenamiento San Miguel Apinahuizco, clave para el suministro.

De acuerdo con autoridades del Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca (OAyST), el tiempo estimado para reestablecer completamente el servicio es de 15 días.

¿En qué parte de Edomex hay corte de agua?

Santa Bárbara

El Cóporo

La Retama

San Miguel Apinahuizco

Col. Unión San Luis Obispo

Col. Sector Popular

Barrio La Teresona

Fraccionamiento Rincón del Parque

Col. Morelos 1era y 2da sección

Centro Histórico (zona poniente)

Col. Las Haciendas

Unidad Habitacional Infonavit Tollocan

Corte de agua en Edomex por 15 días

OAyST pidió a la población mantener el uso responsable y racional del agua mientras se concluye la rehabilitación. Las autoridades municipales afirmaron que este tipo de acciones son necesarias para garantizar un servicio más eficiente y seguro a largo plazo.

