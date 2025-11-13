inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
México
Nota

Municipios del Edomex que se quedan sin agua por 15 días

Las autoridades pidieron a la población mantener el uso responsable y racional del agua mientras se concluye la rehabilitación.

15 días sin agua en colonias de Toluca por rehabilitación de tanque
1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Majo Santillán González

Residentes de diversas colonias de Toluca, Estado de México (Edomex) enfrentan un corte de agua potable debido a trabajos de rehabilitación en el tanque de almacenamiento San Miguel Apinahuizco, clave para el suministro.

De acuerdo con autoridades del Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca (OAyST), el tiempo estimado para reestablecer completamente el servicio es de 15 días.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram       y lleva la información en tus manos.

¿En qué parte de Edomex hay corte de agua?

  • Santa Bárbara
  • El Cóporo
  • La Retama
  • San Miguel Apinahuizco
  • Col. Unión San Luis Obispo
  • Col. Sector Popular
  • Barrio La Teresona
  • Fraccionamiento Rincón del Parque
  • Col. Morelos 1era y 2da sección
  • Centro Histórico (zona poniente)
  • Col. Las Haciendas
  • Unidad Habitacional Infonavit Tollocan
Corte de agua en Edomex por 15 días
Corte de agua en Edomex por 15 días

OAyST pidió a la población mantener el uso responsable y racional del agua mientras se concluye la rehabilitación. Las autoridades municipales afirmaron que este tipo de acciones son necesarias para garantizar un servicio más eficiente y seguro a largo plazo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro       canal de WhatsApp       y lleva la información en la palma de tu mano.

Edomex
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!