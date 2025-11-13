¿Habrá más descuentos para adultos mayores con tarjeta del INAPAM durante el Buen Fin?

Los adultos mayores que tienen la tarjeta del INAPAM acceden a descuentos todos los días en restaurantes, farmacias, entre otros negocios, por lo que muchos de estos beneficiarios se preguntan si tendrán promociones especiales durante este Buen Fin 2025 de manera adicional.

El Buen Fin 2025 tiene el objetivo de apoyar la economía familiar, incentivar la actividad del mercado interno y acrecentar el comercio formal, además de garantizar el respeto a los derechos del consumidor. En 2024 generó más de 173.8 miles de millones de pesos en ventas.

¿Cuándo será el Buen Fin 2025?

El Buen Fin 2025 se realizará del 13 al 17 de noviembre, es decir cinco días completos para que los clientes compren todo lo que necesitan, sobre todo con miras a Navidad y Año Nuevo.

Este año participarán más de 6 mil 500 tiendas físicas, así como 4 mil 200 comercios en línea, los cuales ofrecerán descuentos considerables en productos de las áreas de tecnología, ropa, entretenimiento, hogar, entre otras.

¿Habrá descuentos exclusivos del INAPAM en el Buen Fin?

De acuerdo con comunicados oficiales, los beneficiarios del INAPAM no ofrece descuentos adicionales con motivo del Buen Fin 2025, Sin embargo, sí pueden combinar las rebajas con sus descuentos permanentes del INAPAM.

Antes de realizar compras en el Buen Fin , se recomienda a los adultos mayores preguntar si el establecimiento permite acumular el descuento de INAPAM sobre una oferta que ya se tiene.

