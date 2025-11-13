Darán pan y bebidas calientes durante el invierno en este estado

Ante el intenso descenso de temperaturas causado por el frente frío número 13, el Ejército Mexicano activó el Plan DN-III-E en Querétaro para proteger a la población más vulnerable. A partir de esta semana, soldados recorrerán diversas zonas del estado para entregar pan y bebidas gratis —principalmente café— durante las noches más frías.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La medida se realiza sin registro previo, con apoyo de la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. Las brigadas estarán activas todos los días, de 18:00 a 21:00 horas, priorizando colonias de la capital como 10 de Abril, 15 de Mayo, Loma Bonita, Leyes de Reforma y Balvanera, así como comunidades rurales con riesgo de bajas extremas.

¿Qué busca este operativo?

El objetivo del programa es reducir los efectos del frío en adultos mayores, niños y personas en situación de calle. A través de sus “células de intendencia”, la Defensa ofrece alimentos y bebidas calientes como medida preventiva antes de que se registren emergencias graves.

Esta acción se fundamenta en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que establece la obligación de auxiliar a la población civil ante fenómenos naturales y climáticos.

¿Cómo y dónde pedir apoyo?

Quienes necesiten ayuda pueden acercarse directamente a los puntos de distribución durante el horario establecido. También pueden comunicarse con Protección Civil municipal al 442 211 7777 o, en casos de emergencia, llamar al 911 o al número de la Defensa (800 831 3134).

Las patrullas militares recorrerán zonas específicas para garantizar la cobertura total, mientras autoridades locales coordinan el acceso a refugios temporales.

¿Por qué se activó el Plan DN-III-E en Querétaro?

El frío extremo registrado en los últimos días ha provocado temperaturas menores a 5°C, especialmente durante las noches. Este escenario eleva el riesgo de hipotermia y enfermedades respiratorias, por lo que la Defensa decidió actuar de manera preventiva bajo supervisión de la 17ª Zona Militar.

Transportistas protestan en caseta de la carretera México-Querétaro [VIDEO] Decenas de transportistas se manifiestan en la caseta de Tepotzotlán, de la carretera México-Querétaro tras la desaparición de uno de sus compañeros.

El Plan DN-III-E demostró eficacia en múltiples estados del país, desde inundaciones hasta tormentas invernales, salvando vidas mediante acciones rápidas y coordinadas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.