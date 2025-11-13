Darán pan y bebidas calientes durante el invierno en este estado
Tras el paso del frente frío número 13, que provocó un descenso de temperaturas en varias regiones, el Ejército implementó medidas para proteger a la población.
Ante el intenso descenso de temperaturas causado por el frente frío número 13, el Ejército Mexicano activó el Plan DN-III-E en Querétaro para proteger a la población más vulnerable. A partir de esta semana, soldados recorrerán diversas zonas del estado para entregar pan y bebidas gratis —principalmente café— durante las noches más frías.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
La medida se realiza sin registro previo, con apoyo de la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. Las brigadas estarán activas todos los días, de 18:00 a 21:00 horas, priorizando colonias de la capital como 10 de Abril, 15 de Mayo, Loma Bonita, Leyes de Reforma y Balvanera, así como comunidades rurales con riesgo de bajas extremas.
¿Qué busca este operativo?
El objetivo del programa es reducir los efectos del frío en adultos mayores, niños y personas en situación de calle. A través de sus “células de intendencia”, la Defensa ofrece alimentos y bebidas calientes como medida preventiva antes de que se registren emergencias graves.
Esta acción se fundamenta en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que establece la obligación de auxiliar a la población civil ante fenómenos naturales y climáticos.
¿Cómo y dónde pedir apoyo?
Quienes necesiten ayuda pueden acercarse directamente a los puntos de distribución durante el horario establecido. También pueden comunicarse con Protección Civil municipal al 442 211 7777 o, en casos de emergencia, llamar al 911 o al número de la Defensa (800 831 3134).
Las patrullas militares recorrerán zonas específicas para garantizar la cobertura total, mientras autoridades locales coordinan el acceso a refugios temporales.
¿Por qué se activó el Plan DN-III-E en Querétaro?
El frío extremo registrado en los últimos días ha provocado temperaturas menores a 5°C, especialmente durante las noches. Este escenario eleva el riesgo de hipotermia y enfermedades respiratorias, por lo que la Defensa decidió actuar de manera preventiva bajo supervisión de la 17ª Zona Militar.
Transportistas protestan en caseta de la carretera México-Querétaro
El Plan DN-III-E demostró eficacia en múltiples estados del país, desde inundaciones hasta tormentas invernales, salvando vidas mediante acciones rápidas y coordinadas.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.