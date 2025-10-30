¡Ve por la tuya! Último día para recoger tu despensa gratis con tarjeta INAPAM; requisitos

¡Que no se te pase! Si tienes 60 años cumplidos o más y cuentas con tu tarjeta INAPAM , tienes derecho a reclamar una despensa totalmente gratuita. Este apoyo económico se ofrece a los adultos mayores que cumplan con un requisito indispensable.

Desde el mes de julio, la alcaldía Gustavo A. Madero está entregando despensas gratis a los adultos mayores que la soliciten. Este programa social tiene el objetivo de apoyar a las personas mayores de 60 años con productos de la canasta básica. No obstante, es importante que sepas que existe una fecha límite para recogerla. Te contamos los detalles.

¿Cuándo es el último día para reclamar la despensa gratis de la INAPAM? Requisitos

De acuerdo con las Reglas de Operación del programa Nutriendo Hogares GAM, la fecha límite para que los adultos mayores soliciten su despensa gratuita es este viernes 31 de octubre de 2025.

Los abuelitos y abuelitas que estén interesados en ser beneficiarios de este programa deberán de cumplir con un requisito indispensable: demostrar que son habitantes de la alcaldía GAM. Además, deberán de presentarse en el módulo del DIF o del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores ( INAPAM ) más cercano a sus domicilios con los siguientes documentos:

Contar con tarjeta INAPAM vigente

Identificación oficial

Comprobante de domicilio

CURP

Llenar un formato o carta de solicitud en el módulo del DIF



Lista de los productos que incluye la despensa gratis INAPAM

Con este programa social, el gobierno de la alcaldía de la GAM pretende garantizar la seguridad alimentaria y brindar apoyo a la economía de los adultos mayores y sus familias.

La despensa gratis que se entrega a los adultos mayores que cuenten con la credencial INAPAM vigente, tiene un costo de 400 pesos y contiene los siguientes productos:

Gelatina

Cereal inflado

Aceite comestible

Atole

Café

Chocolate en polvo

Arroz

Galletas

Avena

Pasta para sopa

Frijol negro

Sal refinada

Cubos de consomé

Además de ayudarte a obtener la despensa gratis de la alcaldía GAM, la tarjeta INAPAM brinda muchos beneficios a los adultos mayores. Por ejemplo, los beneficiarios de INAPAM tienen acceso a un sinfín de descuentos de hasta el 50% en establecimientos y servicios participantes. Asimismo, cuentan con atención médica gratuita y acceso a cursos, talleres y actividades recreativas.

Y, por si fuera poco, el instituto también apoya a los adultos mayores para que consigan un empleo y puedan seguir generando ingresos. ¿Ya tienes tu tarjeta INAPAM ?