¿Necesitas dinero? Este es el único banco que NO cerrará el 17 de noviembre de Buen Fin

El Buen Fin , la temporada de ofertas más esperada del año ya comenzó y es probable que ya tengas algunas compras en mente; por esta razón, en adn Noticias, te recomendamos que tomes tus precauciones pues es importante que sepas que la mayoría de los bancos permanecerán cerrados el lunes 17 de noviembre.

En 2025, el Buen Fin 2025 está celebrando su aniversario 15, por lo que este año la temporada de ofertas durará cinco días: del jueves 13 de noviembre al lunes 17 de noviembre. No obstante, toma en cuenta que el lunes solo habrá un banco disponibles. Te contamos por qué cierran los bancos este día.

¿Por qué no abren los bancos el lunes 17 de noviembre de Buen Fin?

Los bancos en México permanecerán cerrados el lunes 17 de noviembre, debido a que según la Ley Federal de Trabajo, esta fecha es considerada como un día de descanso obligatorio en México. No obstante, el descanso por la conmemoración del Aniversario de la Revolución Mexicana que se festeja cada 20 de noviembre, se adelanta.

Asimismo, el calendario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tiee marcado este día inhábil para todas las entidades financieras. Estos son los trámites bancarios que no podrás realizar el viernes 17 de noviembre, el último día del Buen Fin 2025 :

Retiros y depósitos en ventanilla

Aclaraciones con gerentes bancarios

Trámites de tarjeta de crédito o débito

Servicio a clientes

¿Cuál es el banco que abrirá el lunes 17 de noviembre?

A diferencia del resto de las instituciones financieras, el único banco que permanecerá abierto y con atención al público este lunes 17 de noviembre es el Banco Azteca. El horario de todas las sucursales de Banco Azteca, este 17 de noviembre, será de 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

¿Cuándo será el último megapuente 2025 de la SEP?

Además de la suspensión de labores en los servicios financieros, también habrá suspensión de clases a nivel nacional, pues de acuerdo con el calendario de la SEP, el lunes 17 de noviembre se considera un día festivo.

No obstante, los alumnos de educación básica en todo el país podrán disfrutar del último megapuente del año, pues tampoco tendrán clases el viernes 14 de noviembre, ya que los profesores realizarán la descarga administrativa. Por lo tanto las fechas del último megapuente del 2025 son las siguientes:

Del viernes 14 de noviembre al lunes 17 de noviembre de 2025. Los alumnos y docentes regresarán a clases hasta el martes 18 de noviembre.

¿Cuándo empieza el Buen Fin 2025 en México?

¡Aprovecha las mejores ofertas del año! La fecha de inicio del Buen Fin en 2025 es el jueves 13 de noviembre a las 00:00 horas y termina el 17 de noviembre a las 23:59 horas. Recuerda que en conmemoración de los XV años del programa, el Buen Fin 2025 tendrá un día extra de descuentos y ofertas inigualables.

