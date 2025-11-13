Confirmado; lista de municipios que no pagarán tenencia vehicular en 2026

A pesar de los rumores sobre el regreso de la tenencia vehicular a todos los estados de la República Mexicana, recientemente se publicó dentro de la Gaceta Oficial de Veracruz que 11 de sus municipios estarán perdonando el pago de este impuesto a lo largo del próximo 2026.

De acuerdo con lo estipulado por las autoridades estatales de Veracruz, los municipios en los que se perdonará el pago de la tenencia son:

Álamo

Coatzintla

El Higo

Huayacocotla

Ilamatlán

Ixhuatlán de Madero

Poza Rica

Tempoal

Texcatepec

Zacualpan

Zontecomatlán

Beneficios fiscales en los 11 municipios de Veracruz afectados por las inundaciones

Más allá del perdón en el pago de la tenencia vehicular en estos municipios de Veracruz, se estipuló que también se suspenderán los impuestos sobre la nómina, derechos de control vehicular, pagos por recargos y actualizaciones, impuesto adicional para fomento a la educación y algunos otros.

Otro de los trámites vehiculares que estarán perdonando el cobro correspondiente, es el de los derechos por baja de automóviles del servicio público y privado dentro de las entidades antes referidas.

¿Por qué se perdonará el pago de la tenencia vehicular en Veracruz?

Es importante mencionar que la suspensión de estos impuestos en los municipios de Veracruz antes mencionados, se dan como parte de las estrategias de apoyo a la comunidad que se vio afectada por las inundaciones que azotaron a la entidad hace un par de semanas.

Con estas acciones el gobierno local busca la reactivación económica en las regiones afectadas, esto luego de los acontecimientos que dejaron pérdidas humanas y de miles de pesos.

¿Hasta cuándo se reactivarán los cobros fiscales en estos municipios de Veracruz?

Es importante mencionar que estos beneficios en el pago de la tenencia vehicular y demás estarán vigentes a lo largo del próximo 2026, sin embargo, se deberá estar pendientes de los informes de las autoridades de Veracruz para conocer la fecha exacta en la que se reactivarán los cobros correspondientes.

