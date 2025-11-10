Principales causas de muerte de los mexicanos y estados en donde se registran

De acuerdo con el último reporte de Estadísticas de Defunciones Registradas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2024 se contabilizaron 819 mil 672 fallecimientos y las enfermedades fueron las primeras cinco causas de muerte .

Las defunciones se obtuvieron a partir de los certificados de defunción que suministraron las Oficialías del Registro Civil y los Servicios Médicos Forenses. Además, de actas de defunción del Registro Civil y cuadernos estadísticos de las Agencias del Ministerio Público.

¿Aumentaron las muertes en México?

De acuerdo con el INEGI, se observó un incremento del 2.5% en las defunciones, respecto a 2023. De total de personas que fallecieron, el 44% fueron mujeres, mientras que el 55.9% hombres

¿Cuáles fueron las principales causas de muerte?

Enfermedades del corazón

Diabetes mellitus

Tumores malignos

Enfermedades del hígado

Accidentes

En México, en 2024, se registraron 819,672 defunciones. Las tres primeras causas de defunción a nivel nacional fueron las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos.



El 89.6% de las defunciones fue por enfermedades y problemas relacionados con la salud, mientras que 10.4% por causas externas (accidentes, homicidios y suicidios).

Estados con mayor número de defunciones

Los 10 estados que encabezan la lista de defunciones son:

Chihuahua

Colima

Quintana Roo

Morelos

Baja California

Tabasco

Guanajuato

Yucatán

Sonora

Chiapas

Según la tabla del INEGI, los meses con el mayor número de defunciones ocurridas en 2024 fueron enero, con 9.7%, mayo con 9.3% y febrero con 8.5%.

Fallecimientos según el género

Las enfermedades del corazón , la diabetes mellitus y los tumores malignos fueron las tres primeras causas de defunción a nivel nacional, tanto para mujeres como para hombres.

Enfermedades del corazón: 89 mil 567 mujeres/ 102 mil 936 hombres

Diabetes mellitus: 56 mil 442 mujeres/ 56 mil 131 hombres

Tumores malignos: 49 mil 908 mujeres/ 45 mil 199 hombres

