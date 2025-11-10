Principales causas de muerte de los mexicanos y estados en donde se registran
En 2024 se observó un incremento del 2.5% en las defunciones, respecto a 2023; la lista de estados con más defunciones está encabezada por Chihuahua y Colima.
De acuerdo con el último reporte de Estadísticas de Defunciones Registradas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2024 se contabilizaron 819 mil 672 fallecimientos y las enfermedades fueron las primeras cinco causas de muerte .
Las defunciones se obtuvieron a partir de los certificados de defunción que suministraron las Oficialías del Registro Civil y los Servicios Médicos Forenses. Además, de actas de defunción del Registro Civil y cuadernos estadísticos de las Agencias del Ministerio Público.
¿Aumentaron las muertes en México?
De acuerdo con el INEGI, se observó un incremento del 2.5% en las defunciones, respecto a 2023. De total de personas que fallecieron, el 44% fueron mujeres, mientras que el 55.9% hombres
¿Cuáles fueron las principales causas de muerte?
- Enfermedades del corazón
- Diabetes mellitus
- Tumores malignos
- Enfermedades del hígado
- Accidentes
En México, en 2024, se registraron 819,672 defunciones. Las tres primeras causas de defunción a nivel nacional fueron las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos.
Del total de defunciones registradas de forma preliminar, la distribución según sexo…
El 89.6% de las defunciones fue por enfermedades y problemas relacionados con la salud, mientras que 10.4% por causas externas (accidentes, homicidios y suicidios).
Estados con mayor número de defunciones
Los 10 estados que encabezan la lista de defunciones son:
- Chihuahua
- Colima
- Quintana Roo
- Morelos
- Baja California
- Tabasco
- Guanajuato
- Yucatán
- Sonora
- Chiapas
Según la tabla del INEGI, los meses con el mayor número de defunciones ocurridas en 2024 fueron enero, con 9.7%, mayo con 9.3% y febrero con 8.5%.
Fallecimientos según el género
Las enfermedades del corazón , la diabetes mellitus y los tumores malignos fueron las tres primeras causas de defunción a nivel nacional, tanto para mujeres como para hombres.
- Enfermedades del corazón: 89 mil 567 mujeres/ 102 mil 936 hombres
- Diabetes mellitus: 56 mil 442 mujeres/ 56 mil 131 hombres
- Tumores malignos: 49 mil 908 mujeres/ 45 mil 199 hombres
