Estas 4 enfermedades son las principales causas de muerte en México durante 2024

México es uno de los países con mayor inseguridad y delincuencia de América Latina ; según datos del INEGI , en 2023, 27.5 % de los hogares en la república mexicana tuvo, al menos, una o uno de sus integrantes como víctima del delito .

En el 2024, 42 mil de las muertes registradas en territorio nacional estuvieron relacionadas a actos violentos, a pesar de que la principal causa de muerte en México son las enfermedades.

Principales causas de muertes en México

Durante el 2024 México acumuló un total de 818 437 defunciones ; de las cuales se observó un incremento de 2.3 % con respecto a las cifras registradas en 2023, la tasa bruta registrada por cada 100 mil habitantes fue de 629, lo que es 10 veces superior a la del año anterior.

Dentro de la población mexicana las principales causas de muerte son:



Enfermedades cardiovasculares — Mujeres (89 576) Hombres (102 972) Totales ( 192 563 )

— Mujeres (89 576) Hombres (102 972) Totales ( ) Diabetes — Mujeres (56 467) Hombres (56 170) Totales ( 112 641 )

— Mujeres (56 467) Hombres (56 170) Totales ( ) Tumores malignos — Mujeres (49 940) Hombres (45 296) Totales ( 95 237 )

— Mujeres (49 940) Hombres (45 296) Totales ( ) Enfermedades del hígado — Mujeres (11 312) Hombres (29 390) Totales ( 40 704 )

— Mujeres (11 312) Hombres (29 390) Totales ( ) Accidentes (principalmente viales) — Mujeres (8 805) Hombres (30 885) Totales (39 729)



Factores que influyen en la tasa de mortalidad de los mexicanos

Algunos factores que pueden influir en los decesos de la población mexicana son: escasez de seguridad social, mala alimentación y consumo de alcohol y tabaco en exceso; aspectos que tienen injerencia directa en la esperanza de vida de los mexicanos.

El grupo de edad más afectado fue el de 65 años y más, que concentró 57.9 por ciento de los fallecimientos en 2024.

Estas fueron el número de muertes en México durante 2024

Durante el año 2024 el número preliminar de decesos fue de 818 437, de las cuales 33 241 fueron muertes derivadas de actos violentos (homicidios).

Los estados que encabezan el número de muertes son:



Colima ( 749 )

) Chihuahua ( 741 )

) Quintana Roo ( 734 )

) Morelos ( 709 )

) Baja California (697)

Los números están basados en la proporción de muertes por cada 100 mil habitantes.

