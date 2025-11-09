SEP suspende clases en educación básica por lluvias y heladas hoy 10 de noviembre
La suspensión de clases también aplicará para las escuelas privadas, de acuerdo con la SEP; las condiciones meteorológicas ponen en riesgo a la comunidad estudiantil.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) decidió suspender las clases en el nivel básico de algunos estados de México, debido a las condiciones meteorológicas recientes y que pueden poner en riesgo la integridad de los estudiantes y el personal docente, así como administrativo.
Debido a las heladas y las fuertes lluvias que se pronostican, la SEP de Hidalgo señaló que no habrá clases en planteles de 34 municipios el lunes 10 de noviembre.
Estas condiciones climáticas adversas que persistirán en los próximos días reportadas por la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, por lo que la suspensión de clases también aplicará para las escuelas privadas.
Frío extremo causa estragos en las escuelas cercanas al Nevado de Toluca
¿En qué municipios de Hidalgo se suspenden las clases?
- Acaxochitlán
- Agua Blanca
- Atlapexco
- Calnali
- Cardonal
- Chapulhuacán
- Eloxochitlán
- Huautla
- Huazalingo
- Huejutla
- Jacala
- Jaltocán
- Juárez Hidalgo
- La Misión
- Lolotla
- Metztitlán
- Molango
- Nicolás Flores
- Pacula
- Pisaflores
- San Agustín Metzquititlán
- San Bartolo Tutotepec
- San Felipe Orizatlán
- Tenango de Doria
- Tepehuacán de Guerrero
- Tianguistengo
- Tlahuiltepa
- Tlanchinol
- Xochiatipan
- Xochicoatlán
- Yahualica
- Zacualtipán
- Zimapán
¿En dónde hay alerta meteorológica?
Las regiones de Hidalgo con alerta meteorológica: Huasteca, Sierra Alta, Sierra Baja y Sierra Otomí-Tepehua. Las clases se reanudarán cuando las condiciones meteorológicas mejoren y no representen un riesgo para la integridad de quienes asisten.
Las actividades escolares se desarrollarán en línea conforme a las posibilidades de cada institución educativa. Asimismo, la SEP llamó a los padres y personal docente a mantenerse atentos a las indicaciones emitidas por las autoridades a través de los canales oficiales.
Heladas en Hidalgo
El pasado martes 4 de noviembre se registró la primera helada en Hidalgo y el jueves 6 se reportaron temperaturas de los 3° a los 5° centígrados en zonas como Ixmiquilpan, Actopan, Cardonal y Francisco I. Madero.
Las heladas tiñeron de blanco la vegetación del Valle del Mezquital, por lo que las autoridades recomendaron a la población salir bien abrigados.
