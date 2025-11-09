SEP suspende clases en educación básica por lluvias y heladas hoy 10 de noviembre

La Secretaría de Educación Pública (SEP) decidió suspender las clases en el nivel básico de algunos estados de México, debido a las condiciones meteorológicas recientes y que pueden poner en riesgo la integridad de los estudiantes y el personal docente, así como administrativo.

Debido a las heladas y las fuertes lluvias que se pronostican, la SEP de Hidalgo señaló que no habrá clases en planteles de 34 municipios el lunes 10 de noviembre.

Estas condiciones climáticas adversas que persistirán en los próximos días reportadas por la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, por lo que la suspensión de clases también aplicará para las escuelas privadas.

¿En qué municipios de Hidalgo se suspenden las clases?

Acaxochitlán

Agua Blanca

Atlapexco

Calnali

Cardonal

Chapulhuacán

Eloxochitlán

Huautla

Huazalingo

Huejutla

Jacala

Jaltocán

Juárez Hidalgo

La Misión

Lolotla

Metztitlán

Molango

Nicolás Flores

Pacula

Pisaflores

San Agustín Metzquititlán

San Bartolo Tutotepec

San Felipe Orizatlán

Tenango de Doria

Tepehuacán de Guerrero

Tianguistengo

Tlahuiltepa

Tlanchinol

Xochiatipan

Xochicoatlán

Yahualica

Zacualtipán

Zimapán

¿En dónde hay alerta meteorológica?

Las regiones de Hidalgo con alerta meteorológica: Huasteca, Sierra Alta, Sierra Baja y Sierra Otomí-Tepehua. Las clases se reanudarán cuando las condiciones meteorológicas mejoren y no representen un riesgo para la integridad de quienes asisten.

Las actividades escolares se desarrollarán en línea conforme a las posibilidades de cada institución educativa. Asimismo, la SEP llamó a los padres y personal docente a mantenerse atentos a las indicaciones emitidas por las autoridades a través de los canales oficiales.

Heladas en Hidalgo

El pasado martes 4 de noviembre se registró la primera helada en Hidalgo y el jueves 6 se reportaron temperaturas de los 3° a los 5° centígrados en zonas como Ixmiquilpan, Actopan, Cardonal y Francisco I. Madero.

Las heladas tiñeron de blanco la vegetación del Valle del Mezquital, por lo que las autoridades recomendaron a la población salir bien abrigados.

