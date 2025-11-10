El frente frío 13 golpea a México y varios estados bajarán de los 0 grados

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el clima en México será extremadamente bajo en varios estados gracias al paso del frente frío 13, que provocará heladas y rachas de fuertes vientos.

Explican que el frente frío 13 se desplaza por el sureste mexicano y la península de Yucatán, junto con una masa de aire ártico que se encuentra en todo el territorio nacional, en interacción con una vaguada polar y una corriente de chorro subtropical.

Estados más afectados por el frente frío 13

Es importante señalar que el momento más frío será durante la madrugada, en donde varios estados llegarán, incluso, a los -10 grados, por lo que millones de personas tendrán que tomar precauciones. Los estados afectados por el frente frío son:

Durango

Chihuahua

Baja California

Coahuila

Nuevo León

Zacatecas

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

De igual manera, otros estados con una sensación de frío intensa serán: Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Oaxaca.

Alerta de frío en CDMX

A pesar de que la CDMX no será el estado con más frío , las autoridades ya emitieron una alerta para varias alcaldías, ya que la sensación helada durante la madrugada será muy fuerte en las alcaldías de: Tlalpan, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco.

Esto significa que sufrirán una baja de temperaturas durante la mañana y las alcaldías estarán a temperaturas de 1 a 6 grados durante las primeras horas del día, y también podrían sufrir durante la noche.

