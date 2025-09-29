¡Peligro para tu corazón! Experta revela cuántas horas que debes dormir para evitar un infarto

¿Y tú, cuántas horas duermes ? ¿Has tenido la sensación de despertar con taquicardia cuando no dormiste bien? Esto sucede porque no tener un sueño reparador en verdad afecta a tu corazón y esto puede ser mucho más serio de lo que te imaginas, incluso ¡puedes sufrir un infarto!

El ajetreo de la vida diaria puede provocar que cada vez duermas menos horas ; sin embargo, una cardióloga experta explica que tendrías que priorizar tus horas de sueño porque podrías estarle causando estragos a tu corazón. Este 29 de septiembre Día Mundial del Corazón, en adn Noticias, queremos que pongas atención a las horas que estás dedicando a dormir, porque podrías evitar sufrir un infarto. Te contamos detalles.

¿Dormir mucho afecta el corazón?

Un descanso pleno es indispensable para la salud de tu corazón; pero aunque no lo creas, dormir mucho también afecta tu salud cardiovascular. De acuerdo con la cardióloga Magdalena Perelló, gozar de un descanso pleno puede ser muy favorecedor para evitar el desarrollo de enfermedades de diferentes partes del cuerpo, principalmente, de corazón.

A través de sus videos de TikTok, la famosa cardióloga explica a sus seguidores acerca de lo mucho que afecta al corazón las horas que dedicas al sueño. “No dormir lo suficiente o dormir de más puede aumentar el riesgo de una enfermedad cardiovascular”, aseguró la experta.

Según la cardióloga, los resultados de un estudio publicado en el European Heart Journal , revelaron que los sujetos que durmieron menos de 6 horas y los que dormían más de 8 horas contaban con un mayor riesgo de mortalidad relacionado con el padecimiento de enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades que estos sujetos desarrollaron fueron el infarto o el ictus. En conclusión, dormir menos de 6 horas diarias aumenta un 44% el riesgo de desarrollar enfermedades del corazón.

¿Qué le pasa a tu corazón cuando no duermes bien?

Cuando no duermes bien, tu corazón se ve forzado a trabajar más, lo que aumenta el riesgo de hipertensión, arritmias y enfermedades cardiovasculares como infartos y accidentes cerebrovasculares.

Es importante que tomes en cuenta que la falta de descanso adecuado también puede incrementar la acumulación de calcio en las arterias y afectar la regulación del estrés, impactando negativamente tu salud cardíaca a largo plazo

¿Cuántas horas debo dormir para tener un corazón saludable?

Según los resultados del estudio consultado por la experta, un sueño óptimo para mantener un corazón saludable debe de ser de 7 a 8 horas. Sin embargo, la cardióloga también explicó que no solo la cantidad de horas es crucial para mantener la salud cardiovascular, sino que también es necesario considerar la calidad del sueño.

De hecho, la experta señala que un segundo estudio publicado en la revista Preventive Medicine demostró que la menor calidad de sueño estaba asociada con afecciones como: aumento de la presión arterial, arritmias como la fibrilación auricular y también enfermedades cardiovasculares como la angina o el infarto.

Recomendaciones para dormir bien

Una vez que comprendes que dormir bien es crucial para evitar un infarto, te dejamos algunas recomendaciones para que logres conciliar el sueño y tener un descanso reparador:

Establece una rutina

Evita pantallas antes de dormir

Cuida que tu habitación esté oscura y fresca

¿Listo para dormir 8 horas? Procura descansar lo suficiente ni más ni menos y disfruta de un corazón saludable por mucho tiempo.

