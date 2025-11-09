Alumnas de secundaria denuncian violencia digital por parte de sus compañeros

Los tres compañeros hombres les tomaban fotos a las estudiantes de primero, segundo y tercero de la secundaria para después editarlas con Inteligencia Artificial (IA) para ponerles cuerpos desnudas y después compartirlas en un sitio web.

El link solo se compartía entre grupos con varones

Padres de familia aseguraron que los estudiantes comenzaron a alterarse y después se pelearon contra los supuestos autores

Las afectadas denunciaron el hecho ante la Fiscalía de Zacatecas

Uno de los presuntos implicados fue trasladado a la Fiscalía