Alumnas de secundaria denuncian violencia digital por parte de sus compañeros
Estudiantes de la Secundaria Técnica No.1, en la capital de Zacatecas, denunciaron violencia digital por parte de compañeros; les tomabana fotos y las editaban con IA para sexualizarlas.
Los tres compañeros hombres les tomaban fotos a las estudiantes de primero, segundo y tercero de la secundaria para después editarlas con Inteligencia Artificial (IA) para ponerles cuerpos desnudas y después compartirlas en un sitio web.
- El link solo se compartía entre grupos con varones
- Padres de familia aseguraron que los estudiantes comenzaron a alterarse y después se pelearon contra los supuestos autores
- Las afectadas denunciaron el hecho ante la Fiscalía de Zacatecas
- Uno de los presuntos implicados fue trasladado a la Fiscalía