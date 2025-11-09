inklusion.png Sitio accesible
Alumnas de secundaria denuncian violencia digital por parte de sus compañeros

Estudiantes de la Secundaria Técnica No.1, en la capital de Zacatecas, denunciaron violencia digital por parte de compañeros; les tomabana fotos y las editaban con IA para sexualizarlas.

Publicado por: Adriana Pacheco

Los tres compañeros hombres les tomaban fotos a las estudiantes de primero, segundo y tercero de la secundaria para después editarlas con Inteligencia Artificial (IA) para ponerles cuerpos desnudas y después compartirlas en un sitio web.

  • El link solo se compartía entre grupos con varones
  • Padres de familia aseguraron que los estudiantes comenzaron a alterarse y después se pelearon contra los supuestos autores
  • Las afectadas denunciaron el hecho ante la Fiscalía de Zacatecas
  • Uno de los presuntos implicados fue trasladado a la Fiscalía
Zacatecas
