Frente frío 13 baja las temperaturas en todo el país

El frente frío 13 provoca lluvias, vientos fuertes y un descenso drástico de temperatura; autoridades piden tomar precauciones.

Publicado por: Ximena Ochoa

El frente frío 13, es decir, la masa de aire ártica genera ambiente gélido en el norte, centro y oriente del país.

  • Lluvias intensas: Veracruz, Oaxaca y Chiapas registrarán precipitaciones torrenciales con riesgo de deslaves.
  • Evento de “Norte”: Rachas de hasta 90 km/h y oleaje de 3 metros en costas del Golfo de México y Tehuantepec.
  • Posible caída de nieve: Se prevé aguanieve en el Pico de Orizaba y Cofre de Perote.
  • Contrastes climáticos: Mientras el norte se congela, estados del Pacífico alcanzarán temperaturas de hasta 40 °C.

Clima
