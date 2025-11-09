Frente frío 13 baja las temperaturas en todo el país
El frente frío 13 provoca lluvias, vientos fuertes y un descenso drástico de temperatura; autoridades piden tomar precauciones.
El frente frío 13, es decir, la masa de aire ártica genera ambiente gélido en el norte, centro y oriente del país.
Suscríbete a
nuestro canal de Telegram
y lleva la información en tus manos.
- Lluvias intensas: Veracruz, Oaxaca y Chiapas registrarán precipitaciones torrenciales con riesgo de deslaves.
- Evento de “Norte”: Rachas de hasta 90 km/h y oleaje de 3 metros en costas del Golfo de México y Tehuantepec.
- Posible caída de nieve: Se prevé aguanieve en el Pico de Orizaba y Cofre de Perote.
- Contrastes climáticos: Mientras el norte se congela, estados del Pacífico alcanzarán temperaturas de hasta 40 °C.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.