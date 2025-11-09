Frente frío 13 baja las temperaturas en todo el país

El frente frío 13, es decir, la masa de aire ártica genera ambiente gélido en el norte, centro y oriente del país.

Lluvias intensas: Veracruz, Oaxaca y Chiapas registrarán precipitaciones torrenciales con riesgo de deslaves.

registrarán precipitaciones torrenciales con riesgo de deslaves. Evento de “Norte ”: Rachas de hasta 90 km/h y oleaje de 3 metros en costas del Golfo de México y Tehuantepec.

”: Rachas de hasta 90 km/h y oleaje de 3 metros en costas del Golfo de México y Tehuantepec. Posible caída de nieve: Se prevé aguanieve en el Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Se prevé aguanieve en el Pico de Orizaba y Cofre de Perote. Contrastes climáticos: Mientras el norte se congela, estados del Pacífico alcanzarán temperaturas de hasta 40 °C.

