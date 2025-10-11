Raymond tocará tierra en Baja California Sur; se esperan lluvias y vientos este domingo

La depresión tropical Raymond tocará tierra en el sur de Baja California Sur durante las primeras horas del domingo 12 de octubre, según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 18:00 horas (tiempo del centro de México) del sábado 11 de octubre, el sistema se localizó a 20 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, con vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de hasta 75 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 22 km/h.

Su circulación y desprendimientos nubosos provocarán lluvias puntuales intensas en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua, además de precipitaciones muy fuertes en Durango, Sinaloa y Nayarit.

Las autoridades alertan también por oleaje elevado de hasta 3.5 metros en las costas del Pacífico norte, principalmente en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit.

#Raymond se localiza a 20 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Más información en ⬇️https://t.co/ACuwtNRhqw pic.twitter.com/oIhaBTDac3 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 12, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Raymond se debilitará tras tocar tierra

De acuerdo con los pronósticos, Raymond se debilitará gradualmente tras su ingreso al territorio, convirtiéndose en baja presión remanente durante la madrugada del domingo, cuando cruce hacia el golfo de California.

Sin embargo, sus efectos continuarán generando rachas de viento de 60 a 80 km/h en Baja California Sur y de 50 a 70 km/h en las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

Autoridades de Protección Civil han pedido a la población extremar precauciones ante posibles deslaves, inundaciones repentinas y caída de árboles o anuncios publicitarios.

Lluvias históricas en el Valle de México dejan caos: inundaciones en Iztapalapa y Edomex, hospital afectado y rescates [VIDEO] Lluvias en CDMX y Edomex inundan con 1.60 metros Iztapalapa, dejan hospital anegado, rescatan pasajeros varados y cientos de viviendas afectadas.

Frente frío y canales de baja presión complicarán el clima

Mientras tanto, el frente frío 6 y una vaguada en altura ingresarán por el noroeste del país, reforzando las lluvias en esa región.

En el centro y sur del territorio, canales de baja presión combinados con la humedad del océano Pacífico y el golfo de México generarán chubascos y lluvias fuertes, especialmente en Puebla, Veracruz , Oaxaca y Chiapas.

Asimismo, la onda tropical número 37 y la vaguada monzónica seguirán provocando lluvias de fuertes a muy fuertes en el sureste y la Península de Yucatán.

Temperaturas en el resto del país

A pesar del mal clima, se prevén temperaturas máximas de 35 a 40 °Cen Sonora, Sinaloa, Nayarit y Oaxaca, mientras que las zonas serranas del norte y centro del país podrían registrar mínimas de 0 a 5 °C al amanecer del domingo.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales del SMN y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), además de seguir las indicaciones de Protección Civil para evitar riesgos ante el paso de Raymond y las condiciones adversas en el país.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.