Lo que sabemos sobre la reapertura del Nevado de Toluca, tras meses restringido

Completamente desolado y sin los miles de autos que recorren sus más de 40 hectáreas, así luce el Parque de los Venados, principal atractivo del corredor turístico del Nevado de Toluca .

Desde el pasado 10 de agosto, por orden de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), se prohibió el paso al parque por un accidente vial en el cual se vieron involucradas 11 personas heridas. Una camioneta con alrededor de 20 personas volcó, provocando una fuerte movilización de paramédicos del Edomex en la zona.

A pesar de que la reapertura del emblema turístico del poblado de Zinacantepec se había pactado para el 18 de octubre, las nuevas normas impuestas por el Área de Protección de Flora y Fauna dictan que el acceso a la zona será únicamente peatonal y bajo nuevas reglas dentro del parque.

Apenas unas horas después del dictamen que se compartió en redes sociales, las autoridades nuevamente indicaron que el principal acceso seguirá cerrado hasta nuevo aviso. Así mismo se especula que se tomen más medidas para regular a los visitantes de estas zonas naturales protegidas.

A pesar de ser un motor económico para una de las zonas turísticas más importantes del Edomex, los parques de las faldas del Nevado de Toluca constantemente son dañados por los miles de visitantes que no hacen un turismo responsable y tiran enormes cantidades de basura al mes. Aunado a esto, es muy común que se reporten pequeños incendios, provocados por la falta de regulación a fogatas y "asados" que se hacen en la zona.

Durante los últimos días, una cantidad fuerte de turistas ha intentado acceder al parque tras desconocer del bloqueo en la zona. oficiales de la Secretaría de Seguridad del Estado de México son los encargados de vigilar y negar el acceso a los que intentan acceder al Parque de los Venados.

Bloque del Nevado de Toluca ha afectado al turismo local

Los principales afectados de esta situación que se ha extendido más de 3 meses son los comerciantes de la zona, los cuales se aglomeran desde la principal ruta de acceso, ofreciendo todo tipo de productos para los visitantes.

Algunos comerciantes han señalado que sus ventas han bajado al menos en un 80% desde la fecha del bloqueo, las únicas ventas que se reportan llegan de los autos que van de paso a otro destino o de los propios trabajadores de la zona.

Con desesperación, miles de comerciantes esperan que mejore la situación en vísperas a noviembre y diciembre, ambos meses considerados como los de mayor demanda en el Parque de los Venados.

Nuevas reglas para visitar el Nevado de Toluca

Al día de hoy, lunes 10 de noviembre de 2025, el acceso al Parque de los Venados y toda la zona correspondiente al Nevado de Toluca sigue cerrado. Únicamente podrán acceder las personas que residen en o cerca de la zona y los turistas a pie, que cumplan con las nuevas reglas de la zona:

Ahora el Nevado de Toluca únicamente podrá ser visitado de martes a domingo en un horario de 8:00 a 15:00 horas, solo siete horas por día y siempre vigilado por elementos de seguridad especializados para alta montaña del Edomex. El acceso ahora es únicamente para personas, es decir, no se permitirá el paso a ningún animal de compañía o mascotas. Todas las personas que deseen visitar el parque, deberán llevar calzado especial de montaña y ropa térmica, de no ser así, se les negará el acceso al parque. De igual manera, ahora está prohibido ingresar con bebidas alcohólicas y cigarros.

