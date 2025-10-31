La deuda pública de México creció a 49.9% del PIB al cierre del tercer trimestre de 2025

La deuda pública de México alcanzó el 49.9% del PIB al cierre del tercer trimestre de 2025, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Este nivel representa un aumento respecto al 49.3% registrado en el mismo periodo de 2024, aunque se mantiene por debajo del 51.3% observado al cierre de ese año. En términos absolutos, la deuda neta del sector público ascendió a 18.28 billones de pesos, un incremento del 8.8% anual.

Este resultado refleja una política de financiamiento prudente en un contexto de desaceleración económica. Hacienda destacó que mantener el indicador por debajo del 50% del PIB preserva la confianza de inversionistas y la calificación crediticia de México, aún con tensiones externas y menor crecimiento proyectado.

¿Por qué el PIB mexicano se contrajo?

Durante el tercer trimestre de 2025, el PIB mexicano se contrajo 0.3% frente al trimestre anterior, afectado por disrupciones logísticas y menor dinamismo industrial, según el INEGI. Aun así, el empleo formal creció en 365 mil plazas y la inflación se moderó a 3.6% anual, factores que "sostienen" la estabilidad interna.

La contracción no comprometió los fundamentos fiscales, hasta el momento. El gobierno aseguró que el peso mexicano se apreció 2.4% y la balanza comercial se mantuvo equilibrada "gracias" al auge en exportaciones manufactureras no automotrices, que crecieron 6.3%.

Ingresos fiscales aumentan y "presumen" gasto social ordenado

Los ingresos del Gobierno federal aumentaron 9.2% real anual entre enero y septiembre, sumando 4.61 billones de pesos. El alza en la recaudación del ISR (+6.1%) y del IVA (+6.5%) compensó la menor actividad económica. Además, la fiscalización aduanera y el control del contrabando fortalecieron las finanzas públicas.

Por el lado del gasto, Hacienda reportó una expansión moderada de 1%, con prioridad en programas sociales y educación, que crecieron 6.1% y 4.9%, respectivamente. La inversión física pública alcanzó 569 mil millones de pesos, apoyando la infraestructura y el bienestar regional.

Con su deuda pública equivalente al 49.9% del PIB, México se ubica entre los países con menor carga en la región. Brasil ronda el 75%, Colombia supera el 60% y Argentina rebasa el 85%. Este contraste refuerza la percepción de disciplina fiscal, aun con presiones presupuestarias internas.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y las agencias calificadoras mantienen la calificación de grado de inversión para México, respaldando su credibilidad financiera y atractivo para inversionistas internacionales.

¿Qué sigue para la economía mexicana?

Hacienda prevé un crecimiento de entre 1.5% y 2.3% para 2025, mientras el consenso de analistas privados anticipa solo 0.5%. Esta diferencia subraya la necesidad de políticas pro-crecimiento que eviten un deterioro del ratio deuda/PIB.

Para los inversionistas, la recomendación es diversificar en instrumentos como Udibonos y bonos a tasa fija, que ofrecen protección frente a la inflación y estabilidad ante posibles ajustes monetarios.

