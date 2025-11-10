Banco del Bienestar anuncia cierre total de todas sus sucursales en pleno Buen Fin

¿Eres beneficiario de alguna de las Pensiones del Bienestar? Si tienes aún dinero por sacar de tus apoyos económicos y no te gusta pasar directamente al cajero debes tomar precauciones, ya que el Banco del Bienestar no abrirá el lunes 17 debido a la conmemoración del 20 de noviembre.

Fue la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) quien señaló que todas las instituciones de Banca de Desarrollo, no abrirán debido a que se trata de un día festivo.

Pensiones del Bienestar [VIDEO] La pensión para el Bienestar de las Personas Adultas apoya de manera universal a mujeres y hombres mayores de 65 años en todo el país.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuáles son las instituciones de Banca de Desarrollo?

Banco del Bienestar

Banco Nacional del Ejército

Fuerza Aérea y Armada

Sociedad Nacional de Crédito

Institución de Banca de Desarrollo



¿Qué servicios no estarán disponibles en el Banco del Bienestar?

Depósitos o retiros en ventanilla

Pago de créditos o aclaraciones

Entrega de apoyos económicos

Sin embargo, los cajeros automáticos seguirán funcionando las 24 horas, por lo que se podrán realizar retiros, pagos y transferencias electrónicas y consultas de saldo.

¿Qué días se realiza el Buen Fin?

La edición 15 del Buen Fin tiene una duración de cinco días, ya que comienza el jueves 13 y termina el lunes 17 de noviembre. Será el más largo que haya tenido México, por lo que los compradores no tendrán que apresurarse por acudir a las tiendas.

El Buen Fin 2025 se juntó con el 17 de noviembre, puente por el aniversario del 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana. De esta manera los mexicanos tendrán más tiempo para comprar lo que necesitan.

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar noviembre-diciembre

Lunes 3 de noviembre: A

Martes 4 de noviembre: B

Miércoles 5 de noviembre: C

Jueves 6 de noviembre: C

Viernes 7 de noviembre: D, E, F (Sembrando vida)

Lunes 10 de noviembre: G

Martes 11 de noviembre: G

Miércoles 12 de noviembre: H, I, J, K

Jueves 13 de noviembre: L

Viernes 14 de noviembre: M

Martes 18 de noviembre: N, Ñ, O

Jueves 20 de viembre: P, Q

Viernes 21 de noviembre: R

Lunes 24 de noviembre: R

Martes 25 de noviembre: S

Miércoles 26 de noviembre: T, U, V

Jueves 27 de noviembre: W, X, Y, Z



adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

