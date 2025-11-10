Banco del Bienestar anuncia cierre total de todas sus sucursales en pleno Buen Fin
¡Atención beneficiarios! Aprovecha el tiempo y saca tu dinero del Banco del Bienestar porque las sucursales estarán cerradas un día del Buen Fin 2025.
¿Eres beneficiario de alguna de las Pensiones del Bienestar? Si tienes aún dinero por sacar de tus apoyos económicos y no te gusta pasar directamente al cajero debes tomar precauciones, ya que el Banco del Bienestar no abrirá el lunes 17 debido a la conmemoración del 20 de noviembre.
Fue la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) quien señaló que todas las instituciones de Banca de Desarrollo, no abrirán debido a que se trata de un día festivo.
Pensiones del Bienestar
¿Cuáles son las instituciones de Banca de Desarrollo?
- Banco del Bienestar
- Banco Nacional del Ejército
- Fuerza Aérea y Armada
- Sociedad Nacional de Crédito
- Institución de Banca de Desarrollo
¿Qué servicios no estarán disponibles en el Banco del Bienestar?
- Depósitos o retiros en ventanilla
- Pago de créditos o aclaraciones
- Entrega de apoyos económicos
Sin embargo, los cajeros automáticos seguirán funcionando las 24 horas, por lo que se podrán realizar retiros, pagos y transferencias electrónicas y consultas de saldo.
Pensión del Bienestar para adultos mayores disminuye su edad de registro a partir de esta fecha
La Pensión del Bienestar para este sector de la población, ahora también la podrán solicitar adultos mayores de 60 años; conoce cuándo y fechas de registro.
¿Qué días se realiza el Buen Fin?
La edición 15 del Buen Fin tiene una duración de cinco días, ya que comienza el jueves 13 y termina el lunes 17 de noviembre. Será el más largo que haya tenido México, por lo que los compradores no tendrán que apresurarse por acudir a las tiendas.
El Buen Fin 2025 se juntó con el 17 de noviembre, puente por el aniversario del 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana. De esta manera los mexicanos tendrán más tiempo para comprar lo que necesitan.
Calendario de pagos de la Pensión Bienestar noviembre-diciembre
- Lunes 3 de noviembre: A
- Martes 4 de noviembre: B
- Miércoles 5 de noviembre: C
- Jueves 6 de noviembre: C
- Viernes 7 de noviembre: D, E, F (Sembrando vida)
- Lunes 10 de noviembre: G
- Martes 11 de noviembre: G
- Miércoles 12 de noviembre: H, I, J, K
- Jueves 13 de noviembre: L
- Viernes 14 de noviembre: M
- Martes 18 de noviembre: N, Ñ, O
- Jueves 20 de viembre: P, Q
- Viernes 21 de noviembre: R
- Lunes 24 de noviembre: R
- Martes 25 de noviembre: S
- Miércoles 26 de noviembre: T, U, V
- Jueves 27 de noviembre: W, X, Y, Z
