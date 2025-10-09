Suspenden clases en todos los niveles académicos de este estado por intensas lluvias

La Secretaría de Educación Pública del estado de Hidalgo (SEPH) dio a conocer que derivado de las condiciones climatológicas en la demarcación para los próximos días, las clases quedaron oficialmente suspendidas en todos los niveles académicos de la entidad por motivos de seguridad.

Mediante un comunicado emitido a través de las redes sociales de la SEP estatal, se informó que la suspensión de clases aplica tanto para planteles públicos como privados, por lo cual se implementarán las actividades académicas a distancia de acuerdo a las posibilidades de cada escuela.

Planteles de Hidalgo que no tendrán clases hasta el 13 de octubre

De acuerdo con lo mencionado en el comunicado de la SEP de Hidalgo, la suspensión de clases aplica para los siguientes planteles y niveles escolares de toda la entidad:

Educación Básica: inicial, preescolar, primaria y secundaria

Educación Media Superior: CECyTEH, Conalep, COBAEH y Bachillerato del Estado de Hidalgo

Educación Superior: UPNH, escuelas normales, institutos tecnológicos, colegios, universidades politécnicas y tecnológicas

La SEPH hace un atento llamado a madres. padres de familia, estudiantes y personal docente a priorizar la seguridad y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades a través de los canales oficiales -se lee en el comunicado de la SEP.

¿Cuándo se reanudan las clases en Hidalgo?

La SEP estatal mencionó que será hasta el próximo lunes 13 de octubre de este 2025 que se reactiven las clases presenciales en todos los planteles educativos de Hidalgo , esto gracias a las rachas fuertes de viento y tormentas que se tiene previstas para las próximas horas.

Pese a ello, se detalló que el regreso a clases se dará siempre y cuando se cuenten con las condiciones de seguridad necesarias para todos los estudiantes, docentes y personal administrativo en los planteles.

Pronósticos del clima en el estado de Hidalgo

El anuncio de la SEPH se da luego de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) diera a conocer que se mantendrá el temporal de lluvias intensas puntuales torrenciales en zonas de Hidalgo , Puebla, Chiapas y demás entidades del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, para este viernes 10 de octubre se prevén lluvias torrenciales de entre 75 y 150 mm, así como rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en Hidalgo.

Estados de México que han suspendido clases por condiciones del clima

Más allá de la suspensión de clases en Hidalgo, es importante mencionar que la medida se ha replicado en Oaxaca, Veracruz, Jalisco y Guerrero.

