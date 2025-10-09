¡Alerta por tormenta Raymond! Lista de estados y municipios que suspenden clases por intensas lluvias este viernes 10 de octubre

La tormenta tropical Raymond 2025 se acerca peligrosamente a las costas mexicanas. Los estados de Guerrero y Oaxaca se mantiene en alerta, pues en las últimas horas se han registrado intensas lluvias que han provocado severas inundaciones. Esta situación provocó que varios estados anunciaran que suspenden clases.

Los ciudadanos guerrerenses ya han compartido impactantes escenas de calles que han quedado bajo el agua. Ante esta situación, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha tomado la decisión de suspender clases en cientos de escuelas de al menos cinco entidades. Estos son los municipios que se quedan sin clases este viernes 10 de octubre: Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Hidalgo y Jalisco.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué estados afectará la tormenta tropical Raymond y cuál es su trayectoria?

La tormenta tropical Raymond se formó este jueves en el océano Pacífico en la costa suroeste de México. Se encuentra a 190 kilómetros al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 1,200 kilómetros al sureste del extremo sur de Baja California. Por el momento, Raymond se desplaza hacia el oeste-noroeste a 22 km/h con vientos máximos sostenidos de 75 km/h.

De acuerdo con el Servicio Meterorológico Nacional (SMN), se espera que Raymond se mueva en paralelo a la costa suroeste de México hasta el viernes y, después, se acercará a la costa de Baja California Sur, el sábado y domingo. Los estados de la República mexicana que resultarán afectados por lluvias intensas serán los siguientes:

Guerrero y Michoacán : Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm)

: Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm) Oaxaca : Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

: Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) Colima : Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

: Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) Jalisco: Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) Para entidades del sur y sureste de #México, incluida la #PenínsulaDeYucatán, se pronostican #Chubascos con #Lluvias fuertes y #DescargasEléctricas, así como #Rachas fuertes de #Viento y #Oleaje elevado en costas de #Guerrero, #Oaxaca y #Chiapas, durante esta tarde ⬇️ pic.twitter.com/lm66ggMGiB — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 9, 2025

¿Qué estados y municipios se quedan sin clases por Raymond?

Tras el aviso de tormenta tropical y las lluvias intensas ocasionadas por la presencia Raymond en el suroeste del país obligaron a las autoridades de la SEP estatal de los estados afectados a suspender clases para garantizar la seguridad de niños, adolescentes, jóvenes y docentes.

Jalisco

Debido a las lluvias ocasionadas por Reymond, la SEP de Jalisco suspenden clases en nueve escuelas de todos los niveles educativos en ambos turnos. La suspensión será en los siguientes municipios:

Cabo Corrientes, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Pihuamo, Puerto Vallarta, Tomatlán, Tonila y Tuxpan.

Guerrero

Las intensas lluvias ocasionadas por la tormenta Raymond dejaron varios municipios de Guerrero bajo el agua. Las regiones que suspenden clases son:

Acapulco, Costa Chica, Costa Grande y La Montaña

Veracruz

Las condiciones meteorológicas ocasionadas por la tormenta tropical alcanzaron al estado de Veracruz, por lo que se suspendieron las clases en 58 municipios de la entidad.

Álamo, Benito Juárez, Castillo de Teayo, Cazones, Cerro Azul, Chalma, Chiconamel, Chicontepec, Chinampa de Gorostiza, Chontla, Chumatlán, Citlaltepec y Coahuitlán.Coatzintla, Colipa, Coxquihui, Coyuntla, El Higo, Espinal, Filomeno Mata, Gutiérrez Zamora, Huayacocotla, Ilamatlán, Ixcatepec, Ixhuatlán des Madero y Juchique de Ferrer, Martínez de la Torre, Mecatlán, Misantla, Naranjos-Amatlán, Nautla, Ozuluama, Papantla, Pánuco, Platón Sánchez, Poza Rica, Pueblo Viejo, San Rafael y Tamalín.



Igualmente se quedan sin clases: Tamiahua, Tampico Alto, Tancoco, Tantima, Tantoyuca, Tecolutla, Tempoal, Tenochtitlan, Tepetzintla, Texcatepec, Tihuatlán, Tlachichilco, Tlapacoyan,Tuxpan, Vega de Alatorre, Yecuatla, Zacualpan, Zontecomatlán y Zozocolco.

Oaxaca

La SEP estatal informó que se suspenden clases en más de 4 mil 700 escuelas de la Costa, Istmo y Cuenca del Papaloapan.

Hidalgo

Se suspenden clases en todos los niveles educativos hasta el próximo lunes 13 de octubre.